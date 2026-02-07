Apertura della mostra «Pixel et Lumière» al Château‑Musée Lascaris

L’evento mette in luce gli artisti gorbarini, che presentano le loro fotografie, opere digitali e installazioni luminose. I visitatori potranno scoprire creazioni contemporanee che esplorano l’interazione tra immagini digitali e luce, offrendo un’esperienza visiva originale e immersiva.

Il vernissage si svolge oggi alle ore 11:00, con la partecipazione degli artisti e dei rappresentanti del Comune di Gorbio.

La mostra è un’occasione speciale per scoprire il talento degli artisti locali e godersi la bellezza storica del Château‑Musée Lascaris.

Contatti: 04 92 10 66 50

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative culturali di Gorbio, è possibile contattare il Comune o consultare il sito ufficiale.

L’ingresso alla mostra è gratuito per il pubblico.