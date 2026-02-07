 / Eventi

Eventi | 07 febbraio 2026, 15:00

Apertura della mostra «Pixel et Lumière» al Château‑Musée Lascaris

Il Comune di Gorbio è lieto di annunciare l’apertura oggi, 7 febbraio 2026, della mostra «Pixel et Lumière» presso il Château‑Musée Lascaris, che resterà aperta fino al 7 marzo 2026.

«Pixel et Lumière» al Château‑Musée Lascaris ©Comune di Gorbio

«Pixel et Lumière» al Château‑Musée Lascaris ©Comune di Gorbio

L’evento mette in luce gli artisti gorbarini, che presentano le loro fotografie, opere digitali e installazioni luminose. I visitatori potranno scoprire creazioni contemporanee che esplorano l’interazione tra immagini digitali e luce, offrendo un’esperienza visiva originale e immersiva.

Il vernissage si svolge oggi alle ore 11:00, con la partecipazione degli artisti e dei rappresentanti del Comune di Gorbio.

La mostra è un’occasione speciale per scoprire il talento degli artisti locali e godersi la bellezza storica del Château‑Musée Lascaris.

Contatti: 04 92 10 66 50

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle iniziative culturali di Gorbio, è possibile contattare il Comune o consultare il sito ufficiale.

L’ingresso alla mostra è gratuito per il pubblico.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium