Il Monaco Run Gramaglia torna il prossimo weekend

Circa 4.500 corridori prenderanno parte alle diverse competizioni, un numero senza precedenti che conferma l’interesse crescente per il Monaco Run Gramaglia e la sua attrattiva tra gli appassionati di corsa su strada e trail running.

Le gare del City Trail, in programma sabato 14 febbraio, e dei 10 km, domenica 15 febbraio, hanno già raggiunto il tutto esaurito.

Le iscrizioni restano invece aperte per il Trail del Monte Agel (30 km), che vivrà la sua seconda edizione sabato 14 febbraio, e per i 5 km, previsti domenica 15 febbraio mattina. Sarà inoltre riconfermata l’iniziativa dei pettorali solidali, con iscrizioni possibili fino alla vigilia delle gare.

Anche i più giovani avranno la loro occasione: sabato pomeriggio sono previste corse gratuite di 1.000 metri dedicate ai bambini.

Rinnovo del partner principale Gramaglia fino al 2029

La Federazione Monegasca di Atletica è lieta di annunciare il rinnovo della collaborazione con il gruppo monegasco Gramaglia per altre tre edizioni.

Partner principale del Monaco Run dal 2024, Gramaglia è un attore di riferimento nel Principato e nella regione nei settori assicurativo (Agente Generale Allianz), immobiliare e amministrazione condominiale. Studio familiare presente nel Principato da 73 anni, Gramaglia accompagna i principali complessi immobiliari di Monaco grazie a una competenza consolidata e riconosciuta.

Frédéric Choquard, direttore generale della FMA, dichiara: «La nostra federazione è orgogliosa del crescente successo del Monaco Run Gramaglia, ormai appuntamento centrale del calendario sportivo del Principato. Il rinnovo della partnership con il gruppo Gramaglia riflette un rapporto di fiducia duraturo e una visione condivisa sui valori dello sport e dell’impegno locale».

Michel Gramaglia, direttore del Gruppo Gramaglia, aggiunge: «Il Monaco Run è diventato un evento emblematico a Monaco. Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno a lungo termine a una manifestazione che unisce, coinvolge e fa brillare il Principato».

Programma dell’evento

Sabato 14 febbraio:

Trail del Monte Agel – Partenza ore 8:30, premiazioni ore 12:00

City Trail – Partenza ore 9:00, premiazioni ore 10:30

1000 m bambini – Gratuiti, partenze dalle 14:00 alle 15:30

Domenica 15 febbraio:

10 km – Partenza ore 9:15, premiazioni ore 10:00

5 km – Partenza ore 10:50, premiazioni ore 11:15

Pink Ribbon Walk – Partenza ore 10:15

Running Expo sul Quai Albert 1er

Durante il weekend, sarà allestita un’area espositiva aperta al pubblico per sostenere gli atleti e incontrare i partner:

Venerdì: 12:00 – 18:00

Sabato: 7:00 – 17:30

Domenica: 7:30 – 12:00



Contatti : office@monacorun.mc / +377 92 05 43 05



