Vacanze scolastiche al Museo Oceanografico di Monaco: un tuffo nella “Méditerranée 2050”

Durante le vacanze scolastiche, il Museo Oceanografico di Monaco invita famiglie e amici a esplorare la Grande Bleue con un ricco programma di attività dedicate alla scoperta della Méditerranée 2050, l’esposizione che ha già superato i 575.000 visitatori.

Tra laboratori, animazioni e esperienze immersive, i visitatori potranno imparare, divertirsi e sensibilizzarsi alla tutela del mare, con particolare attenzione alla biodiversità mediterranea. Tra le novità, ImmerSEAve VR, un’immersione in realtà virtuale in un ecosistema marino protetto, grazie a caschi di ultima generazione, e le attività più amate: l’osservazione degli animali del Bord de Mer e l’Escape Game.

Il Club Oceano si reinventa

Il Club Oceano, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, propone una nuova formula settimanale durante le vacanze, con due temi per due settimane di esplorazioni scientifiche e creative. I partecipanti sono suddivisi in due gruppi di età, 6–8 anni e 9–12 anni, per garantire attività adeguate a ciascuna fascia.

Settimana 1 – Expédition Méditerranée: un viaggio alla scoperta dei segreti del mare Mediterraneo.

Settimana 2 – Au cœur des récifs coralliens: esplorazione dei coloratissimi ecosistemi dei reef corallini.

I giovani esploratori saranno guidati da mediatori scientifici e parteciperanno a attività che uniscono scienza, manipolazioni, giochi e creatività. Ogni bambino riceverà una pochette dell’esploratore contenente kit di colori, pins, carnet di disegno e guide per osservare e identificare le specie marine, per portare a casa ricordi duraturi dell’esperienza.

Offerta speciale per le vacanze invernali

Per rendere la visita ancora più accessibile, il Museo propone una promozione speciale: acquistando un biglietto adulto, il biglietto bambino è offerto.

Le iscrizioni al Club Oceano sono aperte e disponibili online: https://musee.oceano.org/activites/club-oceano/





Un’occasione unica per, attraverso il gioco, insegnare alle nuove generazioni l’importanza della sensibilizzazione, della protezione e della sostenibilità degli oceani e dei mari, e per imparare a vivere insieme sulla Terra.



