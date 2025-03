Nuove esenzioni per le donazioni in denaro tra membri della famiglia

Alcune donazioni in denaro non sono soggette al pagamento delle imposte sulle donazioni.

A seguito della promulgazione della legge finanziaria del 14 febbraio 2025, le donazioni in denaro effettuate nell’ambito familiare sono esentate se destinate all’acquisto di un’abitazione o a lavori di ristrutturazione energetica.



Esenzione fiscale per le donazioni familiari

Di norma, quando si riceve una somma di denaro in donazione, è necessario pagare delle imposte (non è obbligatorio dichiararle, salvo eccezioni, quando il denaro viene ricevuto in occasione di un compleanno, un matrimonio, il superamento di un esame).

Tuttavia, esistono esenzioni, per alcune donazioni familiari.



Ora è possibile beneficiare di una donazione familiare in denaro esente da imposte di donazione per acquistare un’abitazione o effettuare lavori di ristrutturazione energetica in un immobile di proprietà.

Questo regime si applica alle donazioni effettuate dal 15 febbraio 2025.



Chi può effettuare la donazione?

Il denaro deve essere stato donato da:

madre o padre;

nonna o nonno;

bisnonna o bisnonno;

zia o zio, a condizione che non abbiano discendenti diretti (figli, nipoti, pronipoti). In questo caso, solo i figli dei fratelli e delle sorelle del donatore sono considerati nipoti.



Come deve essere utilizzata la donazione?

L'importo ricevuto deve essere utilizzato entro e non oltre l’ultimo giorno del sesto mese successivo al versamento per:

L’acquisto di un’abitazione nuova o in costruzione;

Lavori di ristrutturazione energetica nella propria abitazione principale (questi lavori devono rientrare tra quelli che danno diritto al bonus MaPrimeRénov’).

Limiti finanziari dell’esenzione

Sono previsti due limiti finanziari per beneficiare dell’esenzione:

Un singolo membro della famiglia non può donare più di 100.000 euro esenti da imposte;

Il totale delle donazioni esenti ricevute per il progetto immobiliare non può superare 300.000 euro.

Ad esempio, si può ricevere una donazione esente di 100.000 euro dal nonno e un’altra di 100.000 euro dalla madre per acquistare un’abitazione nuova.



Durata del regime di esenzione

Questo regime fiscale agevolato è valido fino al 31 dicembre 2026.



Promemoria

Un regime simile era in vigore fino al 30 giugno 2021 e consentiva di donare 100.000 euro esenti da imposte a un discendente (figlio, nipote, ecc.) per la costruzione di una residenza principale o per lavori di ristrutturazione energetica nell’abitazione del beneficiario.



Nota importante

Se il denaro ricevuto esente da imposte viene utilizzato per acquistare un’abitazione, per i 5 anni successivi alla data di acquisto è obbligatorio:

Utilizzare l’abitazione come residenza principale;

Affittare l’abitazione a un inquilino che la utilizzi come residenza principale (non è possibile affittarla a un membro del proprio nucleo familiare fiscale).