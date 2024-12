Antibes: “Perché stiamo per chiudere”. Marineland affida ad una lettera le ragioni dell’imminente chiusura

Come ha riferito Montecarlonews il 9 dicembre 2024, ( clicca qui ), a partire dal 5 gennaio 2025 il parco acquatico Marineland ad Antibes chiuderà i battenti.

Le ragioni della decisione di cessare l’attività sono analizzate in quell’articolo del nostro giornale: in queste ultime ore la direzione della struttura ha voluto indirizzare una lettera per ufficializzare la decisione.

Questo è il testo:

“Marineland annuncia il suo piano di chiusura definitiva a partire dal 5 gennaio 2025

È con grande emozione e profonda tristezza che Marineland è costretta a prendere in considerazione la chiusura definitiva dello zoo marino a partire dal 5 gennaio 2025.

Mentre il 90% dei visitatori sceglie di venire a Marineland per ammirare rappresentazioni di orche e delfini, la legge del 30 novembre 2021, che vieta gli spettacoli di cetacei, impone a Marineland di prendere in considerazione questa chiusura.

Nel rispetto della normativa vigente, Marineland è in stretto contatto con le autorità competenti per individuare le migliori soluzioni per accogliere i cetacei in strutture equivalenti in termini di qualità delle cure e progetti educativi avendo come unica priorità il benessere degli animali.

Dopo le difficoltà economiche legate alla crisi covid, la legge 2021, varata nel 2017, ha inferto un colpo fatale e ha portato a un calo duraturo e continuo delle presenze nei parchi.

In 10 anni la presenza a Marineland è passata da 1,2 milioni a 425.000 visitatori all'anno.

Nonostante le presenze siano diminuite e la legge abbia vietato le esposizioni dei cetacei, Marineland ha continuato a investire per mantenere elevati standard di cura degli animali, come confermato da numerose perizie legali e amministrative.

Le conclusioni di queste perizie hanno costantemente sottolineato la qualità dei trattamenti somministrati agli animali e le cure necessarie per la loro buona salute.

Purtroppo gravi difficoltà economiche impongono questo progetto di chiusura. Marineland è quindi costretta a prendere in considerazione l'idea di sbarazzarsi degli animali prima che la legge venga attuata.

I parchi vicini, Aquasplash e Adventure Golf, non saranno interessati alla chiusura.

Marineland ha quindi due obiettivi prioritari:

Trasferire tutti i propri animali nelle migliori strutture ad oggi esistenti;

Negoziare, nelle prossime settimane, con le parti sociali, le conseguenze sociali di questo progetto di chiusura.

Tutto sarà fatto in questo contesto per trovare una soluzione personalizzata e individualizzata per ciascun dipendente interessato.

Da più di 50 anni, Marineland è un'istituzione emblematica della Costa Azzurra e per molti anni è stato il più grande datore di lavoro stagionale della regione.

Marineland esprime la sua sincera gratitudine a tutti i suoi dipendenti che hanno dedicato parte della loro vita al benessere degli animali, all'accoglienza, all'educazione e alla meraviglia di milioni di visitatori”.