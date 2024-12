Monaco alla 19ª sessione del Comitato per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO

Séverine DUSAINTPERE, Delegato permanente aggiunto presso l'UNESCO, ha rappresentato il Principato di Monaco alla 19a sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che si è tenuto ad Asunción, nella Repubblica del Paraguay, dal 2 al 7 dicembre 2024.

La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza del Sig. Santiago PEÑA PALACIOS, Presidente della Repubblica del Paraguay, e della Sig.ra Audrey AZOULAY, Direttrice generale dell'UNESCO.

Questa sessione ha permesso l'iscrizione di 63 nuovi elementi culturali portando il totale a 788 pratiche culturali che sono al centro del patrimonio vivente dell'UNESCO.

Tra queste iscrizioni figurano il know-how dei roturatori-zingueurs parigini e degli ornemanisti, per la Francia, nonché la cultura foraine, per il Belgio e la Francia, che ricordano i valori di condivisione, diversità culturale e coesione sociale del patrimonio vivente e la necessità di preservarlo.

Sono stati inseriti anche diversi dossier multinazionali, testimoni di tradizioni portate dalle comunità e che trascendono le frontiere, come l'«henné: rituali, estetica e pratiche sociali» degli Emirati Arabi Uniti e di altri 15 paesi.

Inoltre, l'inserimento di alcuni elementi in situazioni di conflitto ha fornito una prospettiva per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, intorno alla resilienza e alla ricostruzione. Questo è stato il caso con la «pysanka», arte ucraina di decorare le uova, o ancora «la tradizione della fabbricazione del sapone Nablus» in Palestina.