Mentone, grande attenzione per gli incontri "Cafés Causette"

All'inizio dell'anno 2025, l'Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera & Merveilles innova con i «Caffè Causette», incontri conviviali organizzati nei suoi vari uffici d'informazione turistica. L'iniziativa, aperta a tutti, mira a rafforzare i legami con gli abitanti e a fidelizzare i partner locali attorno ad un caffè e ad un momento di condivisione caloroso.

Un incontro amichevole e aperto a tutti



Il concetto dei «Cafés Causette» è semplice: proporre uno spazio di discussione informale dove ognuno può venire a scambiare opinioni, porre domande o semplicemente godersi un caffè offerto. Al di là del piacere di ritrovarsi, questi incontri permettono di creare connessioni, favorire la trasmissione di informazioni locali e rafforzare il «passaparola» positivo sul territorio.



Uno scambio vincente per il territorio



Per i consulenti di soggiorno dell'Ufficio del turismo, questi momenti privilegiati offrono l'opportunità di ascoltare le aspettative degli abitanti, condividere le notizie della destinazione, promuovere i prodotti locali disponibili in vendita e presentare le novità, come il Roadbook recentemente lanciato.



Incontri regolari presso i sei uffici di informazione



I «Cafés Causette» si tengono regolarmente nei sei uffici di informazione turistica del territorio, privilegiando i giorni di mercato per massimizzare la frequentazione:



• Beausoleil: tutti i venerdì mattina, dalle ore 10

• Breil-sur-Roya: ogni martedì mattina, dalle 10

• La Brigue: tutte le domeniche mattina (da aprile a ottobre) e tutti i lunedì mattina (da novembre a marzo), dalle ore 10:00

• Mento: ogni lunedì mattina dalle 10:00

• Sospel: tutti i giovedì mattina, dalle 10:00

• Tende: ogni mercoledì mattina, dalle 10:00

Una mania già palpabile

Fin dai primi incontri, l'iniziativa seduce: gli abitanti apprezzano questo momento di vicinanza con il loro ufficio turistico. In cambio, i consiglieri raccolgono preziose informazioni sulle aspettative locali, creando così una dinamica positiva e rafforzando la coesione territoriale.