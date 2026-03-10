Shopping Promenade Riviera rafforza l’offerta di svago: apre il grande centro Speed Park

Nuovo tassello nella trasformazione del centro commerciale Shopping Promenade Riviera, che amplia la propria offerta di intrattenimento con l’apertura di Speed Park, grande spazio dedicato al tempo libero.

La struttura, già accessibile al pubblico dal 19 febbraio, è stata ufficializzata dopo l’incontro con la stampa del 5 marzo.



L’iniziativa rientra nella strategia avviata dopo l’acquisizione del complesso da parte del Groupe Frey alla fine del 2023 e il successivo rebranding nel 2024.

L’obiettivo è rafforzare il posizionamento del sito come destinazione capace di unire shopping, ristorazione e attività ricreative per famiglie e gruppi di amici.



«L’apertura di Speed Park segna una nuova fase per Shopping Promenade», sottolinea la direttrice Elodie Costa, evidenziando la volontà di attrarre e fidelizzare i visitatori attraverso esperienze di svago.



Il nuovo complesso, il ventiduesimo della rete Speed Park, si estende su circa 5.000 metri quadrati e propone numerose attività: 20 piste da bowling, una pista di kart elettrici lunga 185 metri, una sala giochi arcade, tre sale karaoke, due spazi di quiz interattivi “SpeedQuiz”, tavoli da biliardo e un bar pensato per completare l’esperienza.





Il centro si rivolge a un pubblico ampio, dalle famiglie ai gruppi di amici, ma anche alle aziende interessate a organizzare eventi, seminari o attività di team building.



L’apertura rappresenta una nuova tappa nel progetto di evoluzione di Shopping Promenade Riviera, concepito come centro commerciale a cielo aperto dove commercio, ristorazione e intrattenimento convivono in un ambiente paesaggistico e architettonico curato.



Nel corso del 2026 il complesso continuerà inoltre a rinnovare la propria offerta con nuove insegne e ampliamenti, mentre sul fronte della ristorazione è previsto un rafforzamento delle proposte, dal food veloce a format più conviviali. L’obiettivo è trasformare il sito in un luogo di incontro e di svago frequentato durante tutto l’anno.





