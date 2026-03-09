Bando di candidatura per l’assegnazione di locali presso il Centro Commerciale di Fontvieille

Parallelamente al progetto di rinnovamento e ristrutturazione del Centro Commerciale di Fontvieille attualmente allo studio, il Governo del Principato ha avviato un bando di candidatura, pubblicato sul Journal de Monaco nelle edizioni di venerdì 27 febbraio e 6 marzo 2026, per l’assegnazione in locazione dei seguenti spazi:

Un locale commerciale, identificato come lotto 269 (ex YAMAMAY), situato al piano terra, con una superficie di circa 51 m², insieme al relativo locale ad uso deposito, situato nel parcheggio del sito al primo piano interrato, zona A14 – n. 01-39, con una superficie di circa 15,84 m².

(Destinato esclusivamente all’esercizio di un’attività commerciale, con espressa esclusione di qualsiasi attività di ristorazione, in qualunque forma).

Uno spazio sul quale è installato un chiosco ad uso commerciale (ex LE 29), identificato come lotto 278, situato al piano terra, con una superficie di circa 35 m², nonché la relativa area destinata a terrazza, identificata come lotto 279, con una superficie di circa 48 m².

(Destinati esclusivamente all’esercizio di un’attività commerciale, con esclusione di qualsiasi attività di ristorazione che richieda l’installazione di un sistema di estrazione, espressamente e rigorosamente vietata).

È inoltre escluso l’esercizio di attività professionali o liberali, così come l’utilizzo degli spazi come uffici.

Gli spazi potranno essere visitati venerdì 13 marzo 2026 nei seguenti orari:

Locale commerciale e deposito situato nel parcheggio al primo piano interrato (lotto 269): dalle ore 14:00 alle ore 15:00.

Chiosco e area terrazza (lotti 278 e 279): dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Le persone interessate possono ritirare il dossier di candidatura presso l’Amministrazione dei Domini, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 9:30 alle ore 17:00, al 5° piano, 5 Promenade Honoré II – Hall A, Monaco, oppure scaricarlo tramite il portale “Mon Entreprise” del Governo del Principato e attraverso i link dedicati:

Bando di candidatura per un locale commerciale con deposito presso il Centro Commerciale di Fontvieille

Bando di candidatura per un chiosco con terrazza presso il Centro Commerciale di Fontvieille

Le candidature devono essere presentate all’Amministrazione dei Domini entro il 27 marzo 2026 alle ore 12:00, termine improrogabile.

Si richiama l’attenzione dei candidati sul fatto che saranno presi in considerazione esclusivamente i dossier completi di tutta la documentazione richiesta.



