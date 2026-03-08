 / Altre notizie

Altre notizie | 08 marzo 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

"Che noia!"

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle infinite guerre che stanno nascendo ogni dove, tanto che non si fa altro che parlare dei conflitti, ma sempre più con una naturalezza che ormai rasenta l'assuefazione, questa simpatica vignetta.



Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium