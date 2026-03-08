Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alle infinite guerre che stanno nascendo ogni dove, tanto che non si fa altro che parlare dei conflitti, ma sempre più con una naturalezza che ormai rasenta l'assuefazione, questa simpatica vignetta.
Altre notizie | 08 marzo 2026, 10:00
Quando una vignetta vale come mille editoriali
"Che noia!"
