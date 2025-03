A Mentone torna l'appuntamento con il Salone Internazionale degli Agrumi

Il Salone Internazionale degli Agrumi torna per un'edizione ancora più prestigiosa. Dopo il successo della prima, quest'anno l'evento organizzato dalla Comunità Costa Azzurra si svolgerà su 3 giorni anziché 2, per la grande gioia degli appassionati e dei professionisti del settore.

Come nel 2024, la Fiera Internazionale degli Agrumi è sponsorizzata da Guillaume Gomez, ambasciatore della gastronomia francese. L'appuntamento è per il 4, 5 e 6 aprile 2025 al Palais de l'Europe di Mentone

Un programma ricco di scoperte e sapori

Immergetevi nell'affascinante mondo degli agrumi e venite a incontrare produttori, ricercatori, trasformatori, chef, profumieri e appassionati che condivideranno con voi il loro know-how.

Da non perdere: 40 stand professionali e partner, 20 workshop per privati ​​e professionisti, 9 tavole rotonde e conferenze per comprendere le sfide della filiera degli agrumi e 9 show culinari ospitati da chef francesi e internazionali

Prezzi: Ingresso 1 giorno: 3 € (gratuito per i bambini sotto i 12 anni) Abbonamento 3 giorni: 6 € Laboratorio: 20 €

Maggiori informazioni: salon-international-agrume.com