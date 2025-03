Nuova partnership al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort con la SPA Clarins & myBlend

In occasione dei suoi vent'anni, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort lancia una nuovissima offerta di benessere in collaborazione con il Gruppo Clarins e i suoi due marchi emblematici. La nuova SPA Clarins & myBlend offrirà a partire dal 4 aprile tutta l'esperienza del gruppo familiare Clarins in materia di bellezza, mescolata all'eleganza e alla dolcezza della vita più contemporanea degli hotel del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer.



Dopo 70 anni di esistenza, e in un formato inedito nel Principato di Monaco, la celebre maison Clarins si trasferisce nel cuore del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Una partnership unica, che legherà il marchio Clarins, specializzato nelle virtù e proprietà delle piante al servizio della bellezza, e myBlend, esperta in innovazione tecnologica.



Presente in più di 150 paesi, Clarins, creata nel 1954 da Jacques Courtin e oggi diretta dal figlio, il dottor Olivier Courtin-Clarins e dalla nipote Virginie Courtin, si è distinta per l'approccio scientifico alle piante e il profondo rispetto della natura. È così che Olivier Courtin ha sviluppato myBlend, che reinventa la bellezza personalizzata e si impegna a rivoluzionare la cura della pelle attraverso l'innovazione, la sensorialità e la beauty tech.



Impegnato in un lusso più sostenibile e responsabile fin dalla sua creazione nel 2005, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, sempre alla ricerca di innovazione, era uno scrigno ideale per l'azienda familiare con leadership internazionale in materia di cure di origine naturale. Dal 4 aprile, la SPA Clarins & myBlend si svolge in uno spazio di 900 metri quadrati, immerso in una luce soffusa. Il suo team di esperti vi aspetta per trattamenti e massaggi personalizzati, con i prodotti delle due linee Clarins e myBlend.

Una carta di cura personalizzata

Nuovo indirizzo per la bellezza e il benessere a Monaco, la SPA Clarins & myBlend del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort propone un menu completo di trattamenti viso e corpo che preservano la giovinezza, la luminosità e l'equilibrio della pelle. Questi trattamenti, realizzati con tecniche delicate e precise, favoriscono la snellezza, la compattezza e la tonicità. Da notare:



. Il Trattamento Viso Clarins Precious (Clarins) - 220 euro (60') / 330 euro (90') : il trattamento ottenuto con il metodo professionale Clarins e metodi asiatici ancestrali (Kobido) per risultati immediati sulle micro-tensioni del viso.



. Il Massaggio Deep Tissue by Clarins - 180 euro (60') / 235 euro (90'): tutta l'esperienza Clarins unita alle tecniche ancestrali del massaggio reale thailandese, per liberare le tensioni nascoste, rilassarsi e aiutare a rivitalizzare il corpo.



. L'Essentiel Homme (myBlend) - 180 euro: appositamente studiato per le esigenze della pelle maschile, questo trattamento associa la freschezza della crioterapia ad un gesto dinamico per rivitalizzare, idratare e risvegliare la luminosità del colorito.



. Il Trattamento Signature Viso e Corpo (myBlend) - 235 euro: vero viaggio in piena consapevolezza, questo trattamento Signature armonizza il corpo e la mente, offrendo una doppia efficacia cura e benessere. Un'esperienza totale che unisce massaggio del corpo, competenza facciale, tecnologia cosmetica CellSynergy e potenza delle luci LED.



I prodotti dei marchi Clarins e myBlend saranno disponibili nel negozio del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, per prolungare gli effetti ringiovanenti e brillanti di questi diversi trattamenti a casa.

Prolungate il vostro relax al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Da 20 anni quest'anno, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort concentra il meglio di Monte-Carlo, con le sue 334 camere spaziose, al 99% vista mare, la sua piscina interna/esterna prolungata da una laguna a fondo sabbioso, unica in Europa, il suo accesso diretto al mare, e i suoi giardini. Senza dimenticare lo Chef Marcel Ravin ai comandi dei tre ristoranti del Resort, tra cui il doppio stellato Blue Bay. La SPA Clarins & myBlend completa l'esperienza, il tempo di un soggiorno o di una giornata con questa offerta 100% benessere:



. Un gommage Tonic Sucré-Salé Clarins di 30 minuti

. Un massaggio di equilibrio con gli oli essenziali Clarins di 60 minuti

. Un menù di tre portate al ristorante bistronomico L'Orange Verte dello chef Marcel Ravin

. Accesso illimitato all'area ricreativa del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort (piscina interna ed esterna)

Offerta benessere valida tutto l'anno, escluso luglio-agosto, al prezzo di 305 euro a persona (escluso alloggio)