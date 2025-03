J-MED: Monaco e la Francia insieme da 5 anni per sostenere la gioventù nel Mediterraneo

Isabelle ROSABRUNETTO, Direttore generale del Dipartimento delle relazioni Esteri e della Cooperazione, e S.E. Jean D'HAUSSONVILLE, Ambasciatore di Francia a Monaco, hanno rinnovato venerdì 14 marzo l'impegno dei due paesi in favore della gioventù del bacino mediterraneo.

Quindici organizzazioni della società civile della regione mediterranea sono vincitrici di questa quinta edizione dell'invito a presentare progetti J-MED, lanciato lo scorso novembre in occasione della Giornata del Mediterraneo.

Operata dall'Istituto Europeo di Cooperazione allo Sviluppo (IECD) e la rete MedNC (Méditerranée Nouvelle Chance), questa 5a edizione è sostenuta dal Governo del Principato, il Ministero francese dell'Europa e degli Affari Esteri, la Fondazione di Francia e la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Destinato alle organizzazioni della società civile (OSC) di Algeria, Libano, Marocco, Mauritania e Tunisia, in partenariato con altri attori mediterranei, J-MED accompagna da cinque anni i giovani attraverso una vasta gamma di iniziative. Il programma sostiene progetti nei settori della formazione e dell'inserimento, dell'imprenditorialità, dell'istruzione, dell'emancipazione delle ragazze e delle donne, della cultura, della conservazione del patrimonio, dello sport e dell'ambiente.

Come nelle edizioni precedenti, questa iniziativa ha riscosso un grande successo, con quasi 300 candidature ricevute, che hanno portato alla selezione di quindici progetti per - e da - i giovani delle rive sud, est e nord del Mediterraneo. In cinque edizioni, l'invito a presentare progetti J-MED ha sostenuto un centinaio di iniziative locali che hanno beneficiato più di 3.000 giovani.

ROSABRUNETTO ha dichiarato: "Il Governo di Monaco è attivamente impegnato a favore della gioventù nel Mediterraneo. Ci rallegriamo che il dispositivo J-MED, creato cinque anni fa con il Ministero francese dell'Europa e degli Affari esteri, offra ai giovani, in particolare alle ragazze, opportunità per sviluppare il loro pieno potenziale e costruire il loro futuro".

L'ambasciatore di Francia a Monaco, S.E. Jean D'HAUSSONVILLE, si è congratulato per la continuazione di questa cooperazione sottolineando: "L'invito a presentare progetti J-MED permette di sostenere, con i nostri partner monegaschi, l'impegno dei giovani su tematiche prioritarie per la Francia, come l'adattamento al cambiamento climatico, l'inserimento professionale dei giovani o l'emancipazione economica delle donne.

J-MED presta particolare attenzione ai progetti mirati alle popolazioni vulnerabili: donne e ragazze, soprattutto nelle zone rurali, e giovani lontani dalle opportunità di lavoro. Inoltre, cinque progetti selezionati nel 2025 traducono il nostro sostegno alla società civile libanese per sostenere la resilienza delle popolazioni in un contesto di crisi".

Si ricorda che la collaborazione tra Monaco e la Francia nel settore della cooperazione allo sviluppo in Africa e nel Mediterraneo si iscrive nell'ambito di una Convenzione di partenariato firmata nel 2010.