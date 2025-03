Francia, cambiano le etichette alimentari. Il Nutri-Score si evolve

Il Nutri-Score, l'etichettatura nutrizionale presente su molti imballaggi alimentari, sta subendo delle modifiche.



Un decreto del 14 marzo 2025 definisce i nuovi criteri di questo strumento, con l'obiettivo di adattarlo all’evoluzione dell’offerta alimentare e armonizzarlo con le norme degli altri Paesi coinvolti.



Il Nutri-Score ha una duplice finalità:

Facilitare la comprensione da parte dei consumatori delle informazioni nutrizionali dei prodotti acquistati, aiutandoli a fare scelte più consapevoli;

Incoraggiare i produttori a migliorare la composizione dei loro prodotti.



L’etichetta è applicata volontariamente dai produttori sulla parte anteriore degli imballaggi.





Secondo uno studio del servizio statistico del Ministero della Salute del 2024, l'etichettatura nutrizionale è una delle politiche pubbliche più efficaci contro il sovrappeso e l’obesità.

Il decreto del 14 marzo 2025 recepisce le raccomandazioni di un comitato scientifico di esperti in nutrizione per aggiornare lo strumento in base ai progressi scientifici e alle richieste dei paesi aderenti al sistema.



Quali sono le novità?

Il Nutri-Score si basa su una scala di 5 lettere (da A a E) abbinate a 5 colori (dal verde scuro al rosso), ognuna delle quali rappresenta la composizione e le qualità nutrizionali del prodotto. La lettera E (rossa) indica il punteggio peggiore.



La formula di calcolo del punteggio è stata aggiornata per tenere conto delle caratteristiche specifiche di alcune categorie di alimenti, come grassi aggiunti (burro, olio), carboidrati, latticini e bevande:



Gli oli con un basso contenuto di grassi saturi (olio d’oliva, di colza o di noci, per esempio) saranno classificati con B invece che con C.



Alcuni pesci grassi ricchi di omega-3 (sardine, sgombri) avranno una valutazione migliore.



Sarà più facile distinguere i carboidrati integrali (pane, riso) da quelli raffinati.



I prodotti ad alto contenuto di sale e zucchero riceveranno valutazioni più severe.



L’acqua sarà l’unica bevanda classificata con A, mentre le bevande a basso contenuto di zuccheri avranno una valutazione migliore.



Le bevande con edulcoranti passeranno alle categorie da C a E (invece di B).



Latte, latti aromatizzati e zuccherati, yogurt da bere e bevande vegetali (mandorla, soia, riso) saranno valutati con lo stesso algoritmo delle bevande, per facilitare il confronto.



Da sapere

A partire dal 14 marzo 2025, le aziende che aderiscono al sistema avranno due anni di tempo per aggiornare le confezioni con il nuovo Nutri-Score.

Un logo con la dicitura "Nuovo calcolo" sarà utilizzato per indicare i prodotti che adottano il nuovo punteggio.