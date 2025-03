L'élite del tennis mondiale nel Principato per la 118ª edizione del Rolex Monte-Carlo Masters

A meno di un mese dall'inizio del Rolex Monte-Carlo Masters, David Massey, direttore del torneo, ha ufficialmente svelato la lista dei giocatori iscritti per questa 118ª edizione. Il pranzo per la stampa, preparato in collaborazione con Lenôtre, si è svolto presso l'Hôtel de Poulpry, nel quartiere storico di Saint-Germain-des-Prés, alla presenza di Melanie-Antoinette de Massy, presidente del Rolex Monte-Carlo Masters e del Monte-Carlo Country Club.

Il torneo, che si svolgerà dal 5 al 13 aprile 2025 sui leggendari campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club, è il primo dei tornei ATP Masters 1000 della stagione europea su terra battuta.

Una diffusione internazionale

Come il Gran Premio di Formula 1 e il Monaco Yacht Show, tutto il Principato vibrerà al ritmo del Rolex Monte-Carlo Masters per nove giorni, segnando l'apertura della stagione estiva. L'anno scorso il torneo ha attirato oltre 148.000 spettatori.

David Massey ha colto l'occasione per ringraziare tutti i partner del torneo, in primo luogo lo sponsor del titolo Rolex. Nel 2025, il torneo ha esteso le sue partnership con BNP Paribas, Replay, Malongo, Onet, Lancaster, Valmora e Monaco Telecom. Il Rolex Monte-Carlo Masters accoglie anche un nuovo partner con il marchio di occhiali di lusso Oliver Peoples.

Nel 2024, il Rolex Monte-Carlo Masters ha generato più di 240 milioni di visualizzazioni sui social media e attirato 36 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Quest'anno, Eurosport ritrasmetterà tutte le partite. Un dispositivo che sarà completato da France Télévisions con la trasmissione di una partita al giorno sulla sua piattaforma france.tv e la finale su France 4, ma anche da molte altre emittenti internazionali tra cui: Sky Italia, Sky UK e Sky Germany.

Un palcoscenico eccezionale: 9 su 10

Ad eccezione del numero uno mondiale Jannik Sinner, sospeso per tre mesi a partire dal 15 febbraio 2025, David Massey ha annunciato che questa 118ma edizione riunirà 9 dei 10 migliori giocatori del circuito mondiale ATP. Saranno presenti: il tedesco Alexander Zverev (N°2), finalista dell'Australian Open 2025, lo spagnolo Carlos Alcaraz (N°3), l'americano Taylor Fritz (N°4), il norvegese Casper Ruud (N°5), Daniil Medvedev (N°6), Andrey Rublev (N°7), il greco Stefanos Tsitsipas (N°9), triplo vincitore del torneo monegasco, nonché l'australiano Alex de Minaur (N°10).

In totale, 42 dei 45 migliori giocatori del mondo si affronteranno sull'ocra monegasca.

Dal lato francese, Ugo Umbert (N°19), vincitore a Marsiglia e finalista al Rolex Paris Masters, Arthur Fils (N°21), Giovanni Mpetshi Perricard (N°30), Gaël Monfils (N°42) ed Alexandre Muller (N°44) saranno presenti.

Il tabellone finale sarà completato da sette giocatori delle qualificazioni e quattro wild-card, portando a 56 il numero totale dei partecipanti. 28 squadre parteciperanno anche alla competizione in doppio.

Infrastrutture aggiornate per un'esperienza senza pari

Fondato nel 1897, il Torneo continua a innovare per offrire un'esperienza coinvolgente sia ai giocatori che agli spettatori. Tra le novità:

· Il rinominato Court n°2 in Court Elizabeth-Ann de Massy, in omaggio a una figura emblematica del tennis monegasco. Questo nuovo campo principale offrirà posti numerati e ospiterà quattro partite al giorno, da sabato 5 a giovedì 10 aprile.

. L'ampliamento del 35% del sito, compresa la privatizzazione del Monte-Carlo Beach Club, trasformato in uno spazio esclusivo per i giocatori e le loro famiglie - il Players' Village.

. L'introduzione di arbitraggio automatizzato. Per la prima volta nella sua storia, il torneo sostituirà i giudici di linea con il sistema Electronic Line Calling Live (ELC Live). Basato sulla tecnologia Hawk-Eye, questo dispositivo rileva automaticamente tutte le palle giudicate per errore. Inoltre, la Video Review offrirà agli arbitri e ai giocatori la possibilità di verificare con precisione le decisioni in caso di dubbio, grazie a riletture istantanee che coprono tutte le situazioni di gioco.

Impegno solidale ed eventi esclusivi

Il Rolex Monte-Carlo Masters ribadisce il suo impegno solidale con l'iniziativa "Points for Change", in collaborazione con BNP Paribas. Nel 2024, questa azione ha permesso di raccogliere più di 37.000 euro a favore del GEMLUC (Groupement des Entreprises Monegasques dans la Lutte contre le Cancer). Anche quest'anno il torneo metterà in evidenza iniziative a favore della solidarietà e dello sviluppo sostenibile.

Appuntamento dal 5 al 13 aprile 2025

L'inizio della 118a edizione sarà dato in occasione del sorteggio al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, albergo ufficiale del torneo, venerdì 4 aprile alle ore 17.00, alla presenza di Stefanos Tsitsipás, detentore del titolo.

Il primo weekend inizierà con una mostra di mini-tennis il sabato, a Mareterra, nel cuore del nuovo quartiere del Principato, per la gioia dei più giovani. Questi ultimi saranno anche messi in evidenza domenica, con una giornata dedicata ai bambini, offrendo loro un'immersione unica nel mondo del torneo.