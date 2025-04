Nizza accoglie la 34ª edizione del Tour Auto: auto d’epoca, panorami mozzafiato e passione per i motori (Video)

La città di Nizza si prepara a diventare, ancora una volta, la capitale della passione automobilistica storica.

Sabato 12 aprile 2025, la perla della Costa Azzurra ospiterà l’arrivo della quinta e ultima tappa della 34ª edizione del Tour Auto, celebre manifestazione organizzata da Peter Auto.



Dopo le edizioni del 2012, 2018 e 2021, Nizza, culla originaria del rally, è stata nuovamente scelta per il gran finale.

I partecipanti affronteranno un percorso spettacolare, tra strade panoramiche e mitici valichi alpini, prima di giungere sul lungomare della città.Nato nel 1992, il Tour Auto è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di motori e storia dell’automobile. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di circa 240 auto d’epoca che attraverseranno la Francia, regalando emozioni e un tuffo nel passato su quattro ruote.Dal 10 al 12 aprile, presso l’Esplanade Jacques Cotta, sarà allestito un vero e proprio “villaggio dell’animazione”, aperto dalle 10 alle 18.





L’ingresso è gratuito e il programma prevede attrazioni per tutte le età: un circuito gonfiabile di 10x20 metri, un laboratorio sulla sicurezza stradale con prove di guida e diversi stand informativi e promozionali.



Infine, sul suggestivo Quai des États-Unis, i visitatori potranno ammirare da vicino i bolidi in gara grazie a un’esposizione esclusiva. L’accesso sarà consentito con l’acquisto del programma ufficiale dell’evento, al costo di 15 euro.



Un weekend imperdibile per appassionati, famiglie e curiosi, all’insegna dei motori, dello spettacolo e della bellezza senza tempo delle auto storiche.