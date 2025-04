A Monaco la prima edizione del Premio di Eloquenza in lingua italiana

Il primo Premio d'Eloquenza in lingua italiana sotto l'egida del Rotary Club di Monaco e dell'Alliance Française di Cuneo si è svolto recentemente presso L'Institution Saint François d'Assise -Nicolas Barré.

La giuria era composta da una parte dalle alte istanze italiane ovvero dall'Ambasciata d'Italia rappresentata dal signor Giuseppe Foligno, addetto per gli Affari Amministrativi, Consolari e Sociali, dalla signora Marianna Giuliante Presidente del Co.A.L.C.It (Comitato per le Attività Linguistiche e Culturali Italiane) e la signora Manuela Vico, presidente dell'Alleanza Francese di Cuneo e d'altra parte eminenti personalità del Rotary Club di Monaco, generoso mecenate di questo primo concorso di eloquenza, tra le quali segnaliamo il Presidente, Sig. Sylvain Chastanet accompagnato dal Signor Umberto Alonso e dal Signor Giorgio Mancassola, scrittore, entrambi membri della giuria.

A questa giuria eccezionale si aggiungevano naturalmente alcuni insegnanti dell'istituto come la signora Cristina Gentili, il signor Yves Gasiglia e il signor Philippe Indorato.

Gli studenti avevano l'obiettivo di mostrare che la citazione di Umberto Eco "Chi non legge avrà vissuto una sola vita. Colui che legge, avrà vissuto 5000 anni.

La lettura è un'immortalità in senso inverso " ha oggi tutta la sua ragion d'essere. Un argomento di grande attualità nell'aria dei social network e dell'intelligenza artificiale.

Sei candidati hanno fatto un discorso notevole che mostra a turno una personalità ben marcata, un livello linguistico eccezionale e qualità oratorie non trascurabili come sottolineato da tutti i membri della giuria.

Che siano di madrelingua italiana o meno, i membri della giuria hanno valutato allo stesso modo ogni candidato ed è interessante notare che tra loro una studentessa non italiana, la signorina Noor Bérénice Benfallah ha ricevuto il terzo premio. Il secondo premio è stato assegnato a Federico Faina e il primo premio a Filippo Albertazzi.

Un momento intenso, carico di emozioni sia per il pubblico composto da alunni italianisti di prima classe che dai genitori dei candidati presenti quel giorno.