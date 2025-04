Stop a salumi e formaggi in valigia: nuova stretta del Regno Unito sui prodotti alimentari UE

Da alcuni giorni è ufficialmente vietato portare carne e prodotti lattiero-caseari nel Regno Unito se si arriva da un Paese dell’Unione Europea. La misura, introdotta dal governo britannico, punta a tutelare il settore agricolo e contrastare la diffusione dell’afta epizootica.



I viaggiatori provenienti dall’UE non potranno più introdurre nel Regno Unito alimenti come panini, formaggi, salumi, carne cruda (bovina, ovina, suina, caprina) e qualsiasi tipo di latticino, anche se confezionati, sottovuoto o acquistati in zone duty-free.



Una misura per proteggere l’agricoltura britannica



La decisione arriva in risposta all’aumento dei casi di afta epizootica registrati in diversi Paesi europei. Già nei primi mesi del 2025, Londra aveva imposto restrizioni sull’importazione personale di carne e latticini provenienti da Germania, Ungheria, Slovacchia e Austria.

Ora, il divieto è esteso a tutta l’Unione Europea.



Le autorità doganali invitano i viaggiatori a dichiarare e consegnare eventuali prodotti vietati all’arrivo nel Paese. In caso contrario, si rischiano sanzioni fino a 5.000 sterline (circa 5.900 euro) nei casi più gravi.



Cosa si può ancora portare

Restano consentiti, invece, cioccolato, dolciumi, pane, torte e pasta. Alcune eccezioni sono previste anche per quantità limitate di latte per neonati e prodotti a uso medico.



Per conoscere nel dettaglio tutte le restrizioni sugli alimenti in ingresso nel Regno Unito, è possibile consultare il sito ufficiale del governo britannico.