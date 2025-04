Calvizie, basici esami portano a terapie basiche: l'importanza della Fase 1 del Protocollo bSBS

Come ottenere un quadro clinico avanzato, per così impostare una terapia su misura? Con il Protocollo bSBS che include, quale fase iniziale del suo metodo d’intervento, un’Analisi Avanzata, espletata attraverso l’uso delle migliori tecnologie ora presenti in campo tricologico.

Per curare realmente la calvizie serve una diagnosi completa e precisa

Il mondo della medicina estetica e della tricologia ha recentemente compreso che, per curare efficacemente forme di diradamento, alopecia e calvizie, con risultati duraturi sul lungo periodo, è necessario lasciare in un angolo tanto i rimedi farmacologici e anticaduta, quanto il trapianto di capelli, preferendo soluzioni innovative e non chirurgiche, volte a curare la patologia alla base, nei suoi fattori scatenanti.

È questo il modus operandi del sempre più famoso Protocollo bSBS (Bio Stimolazione Bulbare Sinergica) di HairClinic BioMedical Group, che intende curare calvizie e alopecia, con un approccio su misura, calibrato sull’unicità di ogni paziente. Per fare ciò non può che affidarsi a un metodo Inclusivo e Multidisciplinare, introdotto da un’accurata fase diagnostica. L’unica che consente di comprendere a fondo il proprio diradamento, per poi impostare una terapia capace di promuovere la massima rigenerazione bulbare autologa.

Esame del capello avanzato: quali tecnologie utilizza la terapia bSBS

Il trattamento bSBS utilizza un approccio multidisciplinare, inclusivo e basato su tecnologie avanzate, imparagonabili a qualunque altro metodo di cura calvizie oggi esistente. La sua fase di consulto non ha infatti nulla a che vedere con il classico esame del capello, capace di restituire solo dati “superficiali”, non realmente utili a impostare una terapia mirata, che dia buoni effetti di cura sul lungo periodo. Fase 1 del Protocollo bSBS di Analisi Avanzata e Selettiva, quali indagini include:

Analisi Genomica ed Epigenomica

Grazie all’utilizzo del Test Genomico YourGenoma, l’anamnesi non si ferma alla sola osservazione di predisposizione genetica, che può portare a futura evoluzione della calvizie. Bensì consente di ottenere una diagnosi profonda, per conoscere con precisione da dove deriva la problematica su cui si intende intervenire.

Analisi della Membrana Cellulare

Fornisce dati importantissimi sullo stato e la funzionalità follicolare. Apprendere in tempo le alterazioni a livello della Membrana Cellulare dei bulbi, aiuta a impostare una terapia che possa realmente equilibrarne la struttura, con effetti positivi su quelli affetti da alopecia/calvizie.

Analisi Morfologica Digitale

È mappatura ad alta precisione dei follicoli, che utilizza Bioscopia Follicolare Digitale e Microscopia Confocale, per valutare la struttura dei bulbi e il loro stato di integrità o danneggiamento. Un pool di dati importantissimo che consente di mappare con precisione il livello di gravità ed estensione della patologia, per riequilibrare l’ambiente follicolare con una terapia adeguata.

Elaborazione dati con UniqueStudio

I dati raccolti in tutte le precedenti fasi diagnostiche, vengono elaborati e analizzati con software UniqueStudio. Uno strumento con algoritmo d’avanguardia, che consente di impostare la corretta strategia d’azione per il paziente. A mere considerazioni qualitative (tipiche del classico esame del capello) come spessore della fibra e caratteristiche di lucentezza della chioma, aggiunge importanti dati quantitativi - densità e la distanza tra un capello e l’altro – per aumentare precisione e accuratezza di diagnosi.

La differenza tra il Protocollo di Medicina Rigenerativa Avanzata e altri trattamenti anticalvizie? È netta. Solo con un’azione selettiva, ma al tempo stesso ad ampio spettro e sinergica, è possibile conoscere e avvolgere la patologia a 360 gradi e favorire la massima rigenerazione autologa dei follicoli, per il loro fisiologico funzionamento.















