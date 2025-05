Un piccolo grande teatro nel cuore di Monaco: Le Théâtre des Muses (Foto)

Ci sono arrivata per caso, in un pomeriggio qualunque. Non è solo un teatro: è un luogo speciale.



Ecco qualche foto, per italiani e non che vivono in Costa Azzurra e per tutte le età, dai tre anni in su.



Chi vive a Monaco conosce sicuramente già Le Théâtre des Muses, gli altri possono scoprirlo presto.

Una saletta intima, con l’atmosfera di un teatro d’altri tempi. In occasione dei prossimi due eventi, uno spettacolo per adulti e uno per bambini, anche piccolissimi, questo piccolo gioiello si rivela in tutta la sua magia.



Gli spettacoli sono in francese, ma a volte anche in italiano, in inglese o in altre lingue. E sono programmati, non a caso, in orari che permettono di rientrare comodamente in treno.



Anthea Sogno e la sua compagnia selezionano con cura spettacoli dai migliori teatri di Parigi e dal Festival di Avignone, per portarli sulla scena del loro piccolo, grande teatro.

Tutto è pensato per i gusti dei loro fedeli spettatori, grandi e piccini. I preferiti? Molière e Shakespeare. Ma non mancano scoperte sorprendenti, da autori del ‘700 fino a oggi.



Per chi vuole essere protagonista e non solo spettatore, sempre ispirato dalle Muse e nella stessa sala, ci sono corsi e stage di teatro per bambini e adulti (per questi ultimi, spesso a carico delle aziende).

Per un compleanno originale, una riunione di lavoro o un evento speciale, l’équipe di Anthea Sogno sa creare l’atmosfera giusta, gôuter incluso. C’è perfino un camerino da film, con specchi e pouf di velluto, che fa immaginare set fotografici e scene da cinema.





Il programma di maggio 2025

Il 10 e 11 maggio: J’ai papa sommeil, uno spettacolo per bambini (dai 3 anni in su) e per gli adulti che li accompagnano.

Il 9, 10 e 11 maggio: Merteuil, una sorta di seguito de Le Liaisons Dangereuses, per un pubblico adulto.