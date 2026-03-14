Vence si accende con le Nuits du Sud: dieci giorni di musica dal mondo sotto le stelle

Dal 9 al 18 luglio la città di Vence tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con la 29ª edizione del Les Nuits du Sud, uno degli appuntamenti estivi più attesi della Costa Azzurra.

Per dieci giorni la centrale Place du Grand Jardin ospiterà concerti, incontri e nuove scoperte musicali, confermando la vocazione internazionale della manifestazione.



Il festival, da quasi trent’anni punto di riferimento per le musiche del mondo, celebra la diversità culturale attraverso una programmazione che attraversa continenti e generi: dalle sonorità caraibiche ai ritmi africani, dalle influenze elettroniche europee alle tradizioni dell’Oceano Indiano.

Ogni concerto diventa così un luogo di incontro tra culture, lingue e storie diverse, in un’atmosfera di festa e condivisione.





Un viaggio musicale tra culture e generazioni

La direzione artistica, curata da quattro anni in collaborazione tra il collettivo Combat, legato a Radio Nova e Rock en Seine, punta anche per questa edizione su una linea audace e contemporanea. L’obiettivo è creare un dialogo tra artisti affermati e nuovi talenti, privilegiando proposte musicali innovative e spesso lontane dai circuiti commerciali.



Sul palco si alterneranno progetti internazionali e artisti emergenti, con concerti pensati come esperienze collettive in cui il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo. L’idea è quella di superare le barriere tra generi e generazioni, dando spazio a una “sono mondiale” in continua evoluzione.



Tra i nomi annunciati per l’apertura del 9 luglio spicca la cantante franco-brasiliana Luiza, protagonista della nuova scena pop solare e trascinante. Nella stessa serata salirà sul palco anche Mariam Doumbia, storica voce del duo maliano Amadou & Mariam, pronta a portare sul palco l’energia e l’eredità musicale costruita in oltre quarant’anni di carriera.



Spazio anche ai nuovi talenti

Uno dei pilastri della manifestazione resta il Concours Talents Nuits du Sud, giunto alla tredicesima edizione. Il progetto è dedicato alla scoperta e alla promozione di giovani artisti, offrendo loro visibilità, accompagnamento professionale e occasioni concrete di incontro con l’industria musicale.



Il concorso si svilupperà in due momenti principali: alcune esibizioni sulla grande scena del festival e una serie di Live Sessions previste nel mese di giugno. In queste performance intime la musica entrerà in luoghi insoliti della città, parrucchieri, panetterie e negozi, trasformando spazi quotidiani in piccoli palcoscenici. Le sessioni saranno registrate e diffuse online per promuovere artisti e attività locali.



Un festival sempre più sostenibile

Oltre alla dimensione artistica, il festival rafforza il proprio impegno sul fronte ambientale e sociale. L’evento partecipa infatti al COFEES, il collettivo dei festival eco-responsabili della Regione Sud della Francia, che riunisce oltre quaranta realtà culturali impegnate nella riduzione dell’impatto ambientale, nella mobilitazione del pubblico e nella promozione dell’inclusione.



Tra musica, scoperta e impegno civile, le notti estive di Vence promettono ancora una volta di trasformarsi in un grande viaggio sonoro condiviso, dove ogni concerto diventa occasione di incontro e di festa sotto le stelle.





