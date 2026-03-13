Parigi-Nizza 2026, il grande ciclismo arriva a Nizza: strade chiuse e traffico modificato nel weekend

Il grande ciclismo internazionale torna protagonista sulla Costa Azzurra con la Paris–Nice 2026, che nel weekend del 14 e 15 marzo porterà a Nice le fasi decisive della storica corsa a tappe.

L’evento, considerato una delle prove più prestigiose del calendario primaverile, comporterà però anche un importante piano di viabilità con chiusure stradali, divieti di sosta e interruzioni temporanee del traffico in diversi quartieri della città.



Il dispositivo, predisposto dal Comune per garantire la sicurezza di pubblico e corridori, interesserà in particolare il centro cittadino, la Promenade des Anglais, il Vieux-Nice e la zona dello stadio Allianz Riviera, dove si svolgeranno le principali attività del weekend.



Sabato 14 marzo: partenza sul lungomare

La giornata di sabato si aprirà con il Paris-Nice Challenge, manifestazione amatoriale che anticipa la gara dei professionisti. La partenza è prevista tra le 7.30 e le 8.30 sulla carreggiata nord della Promenade des Anglais, di fronte al Centenaire.



Successivamente, tra 10.10 e 11.10, si terrà la presentazione delle squadre sul Quai des États‑Unis, mentre alle 11.20 prenderà il via la tappa Nice–Auron, diretta verso le montagne delle Alpi Marittime.



Per consentire lo svolgimento dell’evento, dalle 5.00 alle 14.30 diverse strade del centro saranno chiuse al traffico, tra cui:

avenue de Verdun (tra rue de Suède e Promenade des Anglais)

avenue Max Gallo (tra Promenade e rue Saint-François-de-Paule)

l’accesso al tunnel Liautaud

la carreggiata nord della Promenade des Anglais tra avenue Max Gallo e boulevard Gambetta.

Coinvolte anche numerose strade laterali e i lungomare del quai des États-Unis e del quai Rauba-Capeu. Tra le 11 e le 12 il traffico sarà inoltre temporaneamente sospeso su tutta la Promenade des Anglais e sulle vie di accesso.



Modifiche anche per il quartiere storico: l’accesso al Vieux-Nice sarà possibile dalla descente Crotti, mentre le uscite resteranno attive verso il porto tramite descente Escoffier e rue des Ponchettes.





Domenica 15 marzo: finale attorno allo stadio

Il giorno successivo la corsa si sposterà nella parte occidentale della città. Il quartier generale sarà l’area dell’Allianz Riviera, dove si terranno animazioni e partenza dell’ultima frazione Nice-Nice.



La presentazione delle squadre è prevista tra 12.15 e 13.15 sull’allée Camille Muffat, mentre lo start ufficiale verrà dato alle 13.25, con arrivo stimato verso 16.30.



Tra le 7.00 e le 20.30 saranno chiuse al traffico alcune strade attorno allo stadio, tra cui:

rue Pancho Gonzalez

rue Jules Bianchi

allée Camille Muffat

boulevard des Jardiniers (tra rue Aonzo e rue Mimoun).

Ulteriori interruzioni temporanee interesseranno anche la RM6202 e la RM6202 bis, importanti assi di collegamento con l’autostrada Autoroute A8.



Piste ciclabili, parcheggi e divieti di sosta

Le restrizioni riguarderanno anche le piste ciclabili. Sabato saranno chiuse quelle di avenue de Verdun, quai des États-Unis e île de Beauté, mentre domenica toccherà ai percorsi ciclabili del boulevard des Jardiniers, di rue Pancho Gonzalez e dell’avenue Vérola.



Il divieto di sosta scatterà nella notte tra venerdì e sabato sulla Promenade des Anglais lato nord, sul quai des États-Unis e nelle vie limitrofe. Domenica il divieto interesserà soprattutto la zona dell’Allianz Riviera.



Alcuni parcheggi resteranno comunque accessibili con percorsi modificati:

il parking Sulzer solo dal porto,

il parking Masséna tramite rue de France,

il parking du Rhul attraverso avenue de Suède.

Nell’area dello stadio sarà invece aperto il parcheggio P1 bis di avenue Pierre de Coubertin dal sabato mattina fino a lunedì.



La “Corsa verso il Sole”

La Paris-Nice, soprannominata la “Corsa verso il Sole”, è una delle competizioni più antiche e prestigiose del ciclismo su strada.

Nata nel 1933, segna tradizionalmente l’avvio della stagione europea e attira ogni anno alcuni dei migliori corridori del circuito mondiale.



Il finale sulla Costa Azzurra è ormai una tradizione consolidata: negli ultimi anni l’arrivo a Nizza ha regalato tappe spettacolari tra mare e montagne, con percorsi che attraversano le Alpi Marittime prima di tornare sul lungomare della città.



Per i residenti e i visitatori sarà quindi un fine settimana all’insegna dello sport e dello spettacolo, ma anche della pazienza: chi dovrà spostarsi in città è invitato a programmare con anticipo gli spostamenti e a verificare le deviazioni del traffico.





