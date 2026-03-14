Elezioni comunali in Costa Azzurra: il 15 marzo al voto oltre 800mila elettori nelle Alpi Marittime

Saranno oltre 800mila gli elettori chiamati alle urne domenica 15 marzo nelle Alpi Marittime per il primo turno delle elezioni municipali e comunitarie. L’eventuale secondo turno è previsto per domenica 22 marzo.



Il voto riguarda 163 comuni del dipartimento e porterà all’elezione di 7.143 consiglieri municipali. Secondo i dati diffusi dalla Prefettura di Nizza, gli elettori iscritti sono 804.952, cifra che potrebbe subire lievi variazioni fino al giorno del voto per eventuali nuove iscrizioni o aggiornamenti delle liste.



Il sistema elettorale

Il sistema di voto è proporzionale a due turni con premio di maggioranza.



Se una lista ottiene la maggioranza assoluta dei voti già al primo turno, riceve automaticamente il 50% dei seggi del consiglio comunale. I seggi restanti vengono poi distribuiti proporzionalmente tra tutte le liste che hanno superato il 5% dei voti.



Se invece nessuna lista raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio del 22 marzo. Possono accedervi solo le liste che hanno ottenuto almeno il 10% dei voti, mentre quelle sopra il 5% possono unirsi ad altre liste tramite fusioni o apparentamenti. Anche al secondo turno la lista vincente riceve il premio di maggioranza.





Chi può votare

Possono partecipare alle elezioni comunali:

Tutti i cittadini francesi,

I cittadini dell’Unione europea residenti, purché abbiano almeno 18 anni alla vigilia del voto e risultino iscritti nelle liste elettorali del comune (le iscrizioni si sono chiuse il 6 febbraio).

Gli elettori possono verificare la propria posizione sul portale del Ministero dell’Interno francese.



Come si vota

Il voto avviene direttamente al seggio, presentando un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto, patente o altri documenti ufficiali con fotografia).



La tessera elettorale è utile ma non obbligatoria: anche in caso di smarrimento è comunque possibile votare.



È inoltre possibile votare per delega, tramite procura registrata online o presso le autorità competenti.



I numeri del voto nelle Alpi Marittime

I dati principali diffusi dalla Prefettura mostrano l’ampiezza della consultazione:

Comuni coinvolti: 163

Elettori iscritti: 804.952

Consiglieri comunali da eleggere: 7.143

Numero totale di liste presentate: 298

Distribuzione delle liste nei comuni:

80 comuni con una sola lista

53 con due liste

18 con tre liste

5 con quattro liste

5 con cinque liste

1 con sei liste

1 con sette liste



Il comune con meno elettori è Les Mujouls, con appena 32 votanti, mentre il più grande è Nizza, con 228.006 elettori.



Orari dei seggi

Nel dipartimento saranno allestiti 992 seggi elettorali.

Orario standard: dalle 8 alle 18

Chiusura posticipata alle 20 in diversi comuni tra cui Antibes, Cannes, Grasse, Mentone, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var e Nizza.

In sette comuni – tra cui Antibes, Mandelieu-la-Napoule e Valbonne – una parte degli elettori utilizzerà macchine di voto elettronico.



Il precedente del 2020

Alle ultime elezioni municipali del 2020, nel dipartimento delle Alpi Marittime l’affluenza al primo turno fu relativamente contenuta:

13,87% a mezzogiorno

29,50% alle 17

37,36% finale

Al secondo turno la partecipazione complessiva si fermò al 35,30%.





