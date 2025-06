L'Oroscopo di Corinne dal 6 al 12 giugno

ARIETE: Piuttosto nervosetti tenderete a sbottare o a prendervela anche con chi magari non ne può niente del vostro malumore intermittente… Ma trattasi probabilmente di un eccesso di fiacca e di un paio di contesti o personaggi indigesti che fareste bene ad ignorare anziché starci male o litigare… Apprestatevi comunque a giorni convulsi e domenica dedicate qualche oretta al relax, ad un hobby o a delle salubri scampagnate. Soldini da recuperare e congiunto da spronare o consolare.

TORO: Amate la schiettezza, la sincerità, la lealtà: elementi che purtroppo non riscontrerete in gente strafottente od abietta… Dal 6 giugno il sestile di Giove invece vi sosterrà in un’impresa, avvallerà l’arrivo di una mini sommetta o l’opportunità di trascorrere con chi amate qualche allettante oretta. Questo è il momento adatto per programmare un itinerario, appianare nei contrasti, rifarvi i look, acquistare capi di abbigliamento o trascorrere allegre serate.

GEMELLI: Ora che Saturno non forma più stonature confidate in giornate meno sconclusionate… Le stelline vi accompagneranno nelle ambizioni, negli albori di storie promettenti, nelle conquiste e nei trionfi… Le lune storte non mancheranno ma basterà lasciarvi sbollire e cercare di capirvi.… Un soggetto, con cui tratterete, batterà il record della stoltezza ma voi non controbattete perché contro l’ignoranza la ragion non vale… Compleanno originale con tanto di sorpresa finale.

CANCRO: L’ingresso di Marte nella vostra costellazione darà la forza necessaria per superare qualsiasi ostacolo e, malgrado siano in tanti a farvi girar le trottole, imparerete a soprassedere mostrandovi migliori e superiori! Nella coppia subentreranno degli attriti, da un figlio giungeranno belle novelle, riceverete una proposta interessante e dovrete stare accanto ad un amico colpito da circostanze avverse. Acquisto gratificante e week end rilassante. Doloretti sparsi.

LEONE: Un po’ di trambusto inquinerà l’atmosfera e dare qualcosa per assodato non conviene in questo periodo talmente incasinato dal non lasciarvi neppure il tempo di prendere fiato... Tra pettegole da zittire, fogli da firmare, questioni da chiarire, lavoro da inquadrare, stupori e batticuori avrete il vostro bel da fare e come se non bastasse ci si metterà pure il comportamento di un buffo elemento a farvi ansimare. Non da escludere un’abbuffata o viaggetto domenicale.

VERGINE: Vi attende una settimana squinternata e la colpa va attribuita a dei versamenti, degli strani elementi, una latente tensione o un’antipatica indisposizione… Ma anziché abbacchiarvi confidate in una spintarella stellare, negli affetti sinceri e in chi, che lo sappia dimostrare o meno, vi vuole vedere sereni! In aggiuntiva vi caverete sia un peso che un pallino, combinerete un week end carino, conoscerete una persona interessante o riceverete una notizia confortante.

BILANCIA: Con Marte, fino al 17 giugno in sestile al Sole avrete una piccola marcia in più malgrado permanga un vago senso di spossatezza e tanta voglia di variare ciò che fa ancora penare. Per posteri versi subentreranno dei voltafaccia da parenti o conoscenti, delle decisioni da prendere riguardo una locazione, un viaggio, una proposta oppure semplicemente delle operazioni pratiche da svolgere celermente. Essendo lo stomaco importunato state attenti a ciò che mangiate!

SCORPIONE: La noia risulterà un optional nel corso di una settimana più cocente dell’afa incombente… Diverse saranno le faccende da sbrigare compreso un tipo da ammansire, una femmina da capire, una bisticciata conclamata, il rinvio di un appuntamento, degli sbuffi intermittenti. In compenso gioirete per una telefonata, una chiamata, un messaggino, la riuscita di un progettino o un guaio scampato. Curate l’alimentazione e occhio a non fare indigestione.

SAGITTARIO: Gli astri suggeriscono di abbassare i limiti di tensione e di approfittare sia del plenilunio che del trigono di Saturno per sistemare faccende rimaste in sospeso, farvi avanti nella tortuosa via, rimediare ad un errore, giocare al Lotto o lotterie varie e togliervi uno sfizio anche se, dei corrucci per la salute o il carattere di un congiunto, vi indurranno a sbuffare. Sorpresina tra venerdì e lunedì, contiguità con dottori e cali energetici da compensare con integratori. Domenica giocosa.

CAPRICORNO: Faticherete a rinvenire un po’ di pace e così tra un problemino, un cambiamento di programma, un chiodo fisso e una soddisfazione giungerete a sabato con la testa nel pallone… In amore, se single, non accontentatevi delle briciole e reclamate rispetto, se accoppiati scendete a compromessi col partner altrimenti le litigate saranno assicurate… Concedersi un diversivo o una frivolezza permetterà, alle appartenenti del gentil sesso, di recuperare verve e gaiezza.

ACQUARIO: Non è mai troppo tardi per fantasticare anche se la realtà può spesso amareggiare come successo magari antecedentemente. Ma adesso è a voi stessi e alla vostra serenità che dovete pensare accantonando il timore di sbagliare perché di paure è lastricata la via degli insuccessi. Ragion per cui se una faccenda impensierisce datevi una smossa e cambiate lo stato delle cose. Nel weekend fate un giretto al fine di distendere i nervetti. Vincita per gli habitué del Lotto.

PESCI: Emozioni, sbadigli, stupori e batticuori vivificheranno una settimana più creativa, balzana e movimentata di quanto possiate ipotizzare… Ve la piglierete per una normativa incongruente, bisticcerete con un incompetente, inciamperete in un inconveniente ma, quasi in simultanea, centellinerete un attimo fuggente e molto gaudente… Rotture di scatole, infissi ed aggeggi…. Invito gradito e week end da trascorrere in collina, ai monti o al mare. Fragilità capillare.

Il cielo è una tela su cui le stelle, con il pennello della fantasia, dipingono i sogni più belli.