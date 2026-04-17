L'Oroscopo di Corinne dal 17 al 24 aprile

ARIETE: Accogliete doverosamente la splendida Luna che, facendosi nuova il 17 aprile a 27°29’ di questa costellazione, vi aiuterà a rinvenire una soluzione a ciò che affligge, ridestare la sopita energia, trovare uno spizzico di requie, indipendentemente da quegli incagli sostenuti dall’ingerenza del burbero Saturno preposto a disturbare primariamente gli appartenenti al I° decano. Compleanno giocoso per chi lo festeggia prossimamente. Stupori nel week-end.

TORO: Se vi lasciate alle spalle storie o persone sbagliate non fate di tutta l’erba un fascio: nuovi orizzonti si stagliano sulle scene dell’avvenire e cullarvi sull’amaca dello scetticismo precluderebbe l’accesso ad una felicità lungamente ambita. Liti con colleghi, partner o pseudo amici, compresa una delusione… Astrusità in famiglia dove qualcuno darà in escandescenze… Telefonata intrigante e rischio di beccare una contravvenzione: siate accorti! Domenica piccante.

GEMELLI: Certo che le rogne non mancano e mai tutto fila liscio come vorreste… Responsabilità, opzioni, valutazioni, vi attendono dietro le cortine dell’incognita e se un qualcosa rincuora e rasserena, qualcos’altro farà penare, rendendo arduo mantenere lucida la mente nel trattare con individui scaltri o nell’affrontare contesti spossanti. Pratiche da sbrigare, documenti da firmare e donna da inquadrare. Far uso di vitamine aiuterà a contrastare il cambio di stagione.

CANCRO: Gli astri sono un po’ avari di indulgenze rendendo arduo perseguire un raggio d’azione subente interferenze… Una femmina avrà il potere di stizzirvi, non saprete che pesci pigliare riguardo una delicata situazione o avrete la testa talmente nel pallone dall’incappare in dimenticanze e distrazioni. Amica o familiare da sostenere in un momento critico e incavolature in ambito privato o relazionale. Peccatucci di gola da mitigare. Sabato movimentato.

LEONE: Controbattete senza il benché minimo pelo sulla lingua ciò che vi verrà negato specie se trattasi di quattrini o se qualcuno tenta di ledervi nella dignità! “Chi la dura la vince”: appellatevi a tal saggio proverbio al fine di sbrogliare un’aggrovigliata matassa, studiando la giusta strategia e confidando nel supporto di chi la pensa come voi… Gioie e soddisfazioni da un figliolo. Colloqui, movimento di scartoffie, stramberie verso il fine settimana. Infiammazioni.

VERGINE: Siamo solo di passaggio in una dimensione terrena dove non val la pena prendersela: imparate a soprassedere su tante meschinità e assaporare le minute stille di appagamento che le monelle stelle spruzzeranno sulla vostra via. Il rivedere un’amica vi riempirà il cuore di gioia. Preventivate altresì degli sborsi per regali, vestiario o bellezza. Sogni da estrapolare dal cassetto: uno si avvererà! Ritrovo ruspante ed appagante. Gonfiori addominali o sporadiche emicranie

BILANCIA: L’opposizione del novilunio rende faticose le giornate quasi doveste prendere delle decisioni senza pensarci su due volte, optare per dei mutamenti nell’entourage, escogitare degli stratagemmi al fine di osteggiare un imprevisto e non angustiarvi per chi non vi ama e non vi merita! Due strani eventi vi lasceranno invece col fiato in sospeso… Proposta allettante ma celante secondi fini: meditate prima di acconsentire. Serate briose e domenica pazzerella.

SCORPIONE: Se giù di carreggiata o preoccupati, anziché adagiarvi sulla sponda dell’inerzia, reagite muovendo saggiamente le vostre pedine sulla scacchiera della vita e tutto, pian piano, si riequilibrerà… Possibili dei contatti con legali, costruttori, medici, funzionari e giusta causa da perorare. Possibilità di trascorrere ore spensierate con una persona simpatica e cordiale. Insolito e curioso comunicato e donna facente salire i fumenti. Domenica concitata o scombinata.

SAGITTARIO: Si sta aprendo un ciclo di rigenerazione e, dopo tutte le batoste impartite da Saturno, potrete finalmente riprendere in mano una fettina della vostra esistenza. Non malaccio sarebbe dare un colpo di spugna a ciò che ha turbato, concedervi un sollazzo, accettare un invito e mandare a stendere chi non collima con la vostra personalità. Consigliabile controllare la salute, non eccedere con le spese, credere fermamente in positivi cambiamenti. Domenica corroborante.

CAPRICORNO: Ma che ciclo spossante state attraversando! Le stelline sono talmente dispettose dal porvi dinanzi a problematiche da contrastare con determinazione al fine di non passare per fessi! L’arcana sorte sembra dilettarsi a sparpagliare la stradina di imbarazzi ma non disperate: nulla dura in eterno, neppure quei foschi pensieri che attanagliano la mente! Difficoltà nel comprendere un personaggio emblematico. Una novella vi commuoverà e un congiunto corruccerà.

ACQUARIO: A che servono le esperienze se non a temprare il carattere, non ripetere i medesimi errori e maturare? La manna dal cielo non scende per nessuno e spesso ci si deve rimboccare le maniche: fate quindi un bilancio servente a comprendere ciò per cui val la pena lottare o meno! Una chiamata, un messaggio o un chiarimento ripristinerà un rapportino incrinato da malintesi, mentre delle critiche saranno immeritate. Evento da festeggiare e giocate fortunate.

PESCI: Grazie al trigono del munifico Giove potete azzardare ciò a cui una volta avreste rinunciato, superare un momento bigio, scampare un guaio o veder volgere una situazione a vostro vantaggio… L’essenziale sarà distinguere la falsità dall’onestà, concedervi pause di relax, spalleggiare degli sfigati, valutare i pro e i contro di eventuali proposte. Un accavallarsi di informazioni turberà la quiete ma in compenso vi caverete un pallino. Combini nel week end.

E che le stelle illuminino il vostro cammino…