Monaco riconosciuta per i progressi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Il Principato di Monaco ha recentemente presentato il suo primo rapporto di progresso al GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), rispettando il calendario stabilito a giugno 2024, a seguito del suo inserimento nella lista grigia. Il 13 giugno, al termine della riunione plenaria congiunta del GAFI e di MONEYVAL tenutasi a Strasburgo, il GAFI ha ufficialmente riconosciuto i significativi progressi compiuti da Monaco.

L’organismo internazionale ha sottolineato come siano state adottate misure nazionali efficaci per migliorare il regime di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, riguardanti numerose azioni previste nel piano d’azione concordato, incluse quelle con scadenza in questo ciclo di valutazione. Tutte le azioni previste per questa scadenza sono state considerate ampiamente soddisfatte e sono stati evidenziati reali miglioramenti anche su altre misure da attuare successivamente.

Il Governo Princier ha espresso un sentito ringraziamento al GAFI per la qualità del dialogo e la mobilitazione delle sue équipe, sia a livello di segreteria che tra tutti i collaboratori coinvolti nella redazione del rapporto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Comitato MONEYVAL e al suo segretariato per il sostegno costante fornito. I risultati ottenuti in questa prima fase sono il frutto di un impegno collettivo e coordinato di tutti i servizi e le autorità monegasche coinvolte, guidati dal Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione di armi di distruzione di massa e la corruzione.

Monaco conferma il suo pieno impegno a proseguire con determinazione nell’attuazione delle azioni residue, con l’obiettivo di completare il piano d’azione e uscire dalla lista grigia del GAFI entro i tempi previsti, rafforzando così ulteriormente l’efficacia del proprio sistema di prevenzione e contrasto a livello internazionale.