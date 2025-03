Viaggio intorno al cervello, da venerdì a Nizza

Anche quest’anno, Nizza ospita Neuroplanète, un evento ormai imperdibile dedicato ai progressi delle neuroscienze e a come queste cambiano le nostre vite.

A pochi mesi dalla 3ª Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano che si terrà a giugno a Nizza, un momento storico per l’Oceano e un grande appuntamento internazionale e scientifico, questa edizione mette in evidenza un legame fondamentale: quello che unisce il nostro cervello alle ricchezze del mare.

Per molto tempo, l'oceano è rimasto un mondo sconosciuto e misterioso, affascinante quanto inaccessibile.

Oggi, il velo si solleva anche se troppo lentamente: si scopre una biodiversità eccezionale e persino disorientante, e la ricerca esplora piste inattese e molto promettenti per la medicina e la scienza.

Per la maggior parte di noi, il mare rimane soprattutto una via di fuga: andare a vedere il mare, tuffarsi, significa liberare la mente e fare vuoto. Questa influenza sul nostro benessere, sulle nostre capacità cognitive e sulla nostra salute mentale sarà anche al centro dei dibattiti di della decima edizione di Neuroplanète.



L’appuntamento è per venerdì 7 marzo e sabato 8 marzo 2025 al Centre Universitaire Méditerranéen sulla Promenade des Anglais.



Ad aprire le conferenze, sabato 7 marzo alle ore 10, la Conferenza “Manger du poisson pour sa santé, en préservant la planète” alla quale parteciperà Mauro Colagreco, miglior chef al mondo nel 2019 e 3 stelle Michelin al Mirazur di Menton.



Il programma completo della “due giorni” intorno al cervello e le iscrizioni ai singoli eventi cliccando qui

La manifestazione si tiene al Centre Universitaire Méditerranéen che si trova sulla Promenade des Anglais numero 65.