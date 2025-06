Boom dei token legati a Trump dopo il Fomc di ieri

Il 18 giugno 2025, il FOMC della Federal Reserve ha confermato i tassi invariati al 4,25%-4,50%, in linea con le attese. Le proiezioni indicano un PIL all’1,2%, inflazione core PCE al 3,0% e disoccupazione al 4,5% per il 2025, con due tagli dei tassi previsti. Jerome Powell ha sottolineato la resilienza economica USA, ma ha avvertito su potenziali rischi inflazionistici legati alla politica dei dazi di Trump. I mercati hanno reagito con moderazione alla notizia, mentre la Fed attende ora dati più chiari.

La decisione di mantenere i tassi invariati alimenta un clima di ottimismo nei mercati delle criptovalute, in particolare per i token legati al movimento MAGA e a Donald Trump. Token come TRUMP MAGA, BOME TRUMP e TRUMP AI hanno registrato un notevole rialzo, trainati dal sentiment positivo e dalla speculazione legata a politiche pro-cripto.

I dati disponibili su CoinMarketCap, mostrano come il prezzo di TRUMP MAGA abbia raggiunto $0,001061 USD, con un volume di scambi di 24 ore pari a $640,620 USD, segnando un aumento del 326,00% nelle ultime 24 ore. Questo token, operativo su una piattaforma blockchain, beneficia di una community attiva su Telegram e di funzionalità come pump game e airdrop. La sua natura decentralizzata garantisce trasparenza e sicurezza.

BOME TRUMP , anch’esso su Solana, ha seguito la tendenza rialzista, con una crescita nelle ultime 24 ore del 346%. La sua popolarità è legata all’hype attorno alle meme coin politiche, che combinano ideologie e trading ad alto rischio. TRUMP AI , con un prezzo di $0,0002022 USD e un volume di $276,617 USD, ha raggiunto una crescita pari al 404% nel corso delle ultime 24 ore. Sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire analisi predittive e raccomandazioni personalizzate ad hoc. Con una fornitura totale di 600 miliardi di token, è quotato su Binance e integrato con wallet come Coinbase.

Il rally di questi token è stato catalizzato dalle dichiarazioni di Trump, che ha promesso di sostenere le criptovalute, dalla percezione che una politica monetaria stabile favorisca asset ad alto livello speculativo.

Bitcoin Hyper: rivoluzione Layer-2 per Bitcoin

In un contesto di entusiasmo per le meme coin di Trump, Bitcoin Hyper offre una soluzione Layer-2 su Bitcoin, abilitando transazioni rapide, costi bassi e smart contract tramite Solana Virtual Machine (SVM). I token $HYPER acquistati entrano automaticamente in staking, con un APY oltre il 1200%, decrescente con la partecipazione. In prevendita, ha raccolto 1,4 milioni di dollari, con il token a 0,0119 dollari e prezzi crescenti nei round successivi. La roadmap include branding e staking attuali, lancio di mainnet e bridge nel prossimo trimestre, listing su exchange e sviluppo dell’ecosistema entro il 2025. Segnalato da Best Wallet come progetto top, la prevendita supporta ETH, USDT o BNB.







