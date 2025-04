F1. In Bahrain super McLaren, ma gli altri sono lì: Leclerc chiude quarto con un piccolo rammarico

Un weekend dalle tante facce, quello che si è vissuto in Bahrain. Doveva essere una doppietta McLaren facile e noiosa, fortunatamente non è stato così.

Ma una McLaren ha dominato praticamente senza rivali: è quella di Oscar Piastri. Mentre Lando Norris è partito sesto e ha dovuto remare per tornare a conquistare un podio tutt'altro che scontato.

Leclerc ha fatto quello che ha potuto: partito in prima fila per la penalita davvero assurda inflitta a Russell e alla Mercedes nel sabato, insieme a Hamilton sono stati gli unici a partire con gomme medie mentre tutti gli altri avevano optato per la soft.

Medie anche per il secondo stint per il monegasco, a giocarsi il podio proprio con Norris e a doversi rammaricare per lo smarco di mescola avvenuto a venti tornate dalla fine sotto Safety Car: la gomma dura alla lunga si è dimostrata quella meno performante, ma Leclerc ha tenuto dietro più del previsto la McLaren dell'inglese dovendo poi cedere il podio.

Hamilton e Verstappen nell'anominato, la Haas a punti con entrambe le monoposto e Bearman che estromette Antonelli dalla zona punti. Gasly super con la Alpine, Russell solido che si infila in mezzo ai due papaya sul podio: McLaren fa paura a tutti fino al sabato, ma la domenica sembra ancora mostrare dei limiti su cui gli altri team, Ferrari compresa, sperano di recuperare terreno.

Domenica prossima a Jeddah sono attese conferme, smentite e perch no, nuove sorprese.