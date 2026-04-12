RM Sotheby’s organizza l’asta “Monaco Magic” al Grimaldi Forum di Monaco

La casa d’aste RM Sotheby's annuncia il ritorno nel Principato di Monaco per l’evento “Monaco Magic”, in programma venerdì 24 e sabato 25 aprile al Grimaldi Forum di Monaco. Considerato uno degli appuntamenti più spettacolari del calendario europeo della maison, l’evento si terrà per l’ottava volta nel Principato, con date leggermente anticipate rispetto alle edizioni precedenti.

L’asta sarà organizzata in concomitanza con il prestigioso Grand Prix de Monaco Historique, consolidando ulteriormente il legame tra il mondo delle aste automobilistiche e quello delle competizioni storiche.

La sede scelta per l’edizione 2026 è il Grimaldi Forum, che ospiterà una selezione di automobili di altissimo livello. La collezione proposta includerà vetture provenienti da diverse epoche, con una gamma che spazia dai più iconici modelli sportivi e da competizione fino alle supercar e alle più recenti hypercar.

Per quanto riguarda l’accesso, la preview dell’evento sarà aperta al pubblico. Tuttavia, la partecipazione al cocktail e alla vendita all’asta sarà riservata esclusivamente agli offerenti registrati, ai possessori del catalogo e ai conferenti. L’acquisto del catalogo garantirà l’ingresso per due persone sia al cocktail sia alla vendita.

L’accesso ai posti a sedere nella sala d’asta sarà strettamente limitato agli offerenti registrati. Per partecipare attivamente alle offerte, è richiesta la registrazione anticipata, accompagnata da una prova di disponibilità finanziaria necessaria per la validazione completa. Ogni offerente potrà essere accompagnato da un ospite.