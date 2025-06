Ricostruzione del Ponte Pedonale di Ventimiglia: un passo avanti cruciale (con il contributo di Monaco)

La ricostruzione del tanto atteso collegamento pedonale tra Marina San Giuseppe e il centro di Ventimiglia sta finalmente subendo un'accelerazione. La Regione Liguria ha stanziato 5,7 milioni di euro, completando così il finanziamento per l'opera, che vede anche il generoso contributo del Principe Alberto II di Monaco.

Per gli abitanti di Ventimiglia, questo ponte è affettuosamente chiamato "la nostra passerella", simbolo della città al pari del mercato coperto. Questo strategico punto di collegamento pedonale sul fiume Roja, tra Marina San Giuseppe e il centro storico, è assente da quando la devastante tempesta Alex, nell'ottobre 2020, lo spazzò via quasi completamente, lasciando solo un unico moncone come una ferita aperta nel paesaggio.

Ma lo scorso aprile, questa "ferita" di cemento è stata finalmente rimossa, aprendo la strada all'installazione della nuova passerella, tanto attesa. Questi ultimi lavori sono costati 150.000 euro, finanziati da una donazione del Principe Alberto II di Monaco che ammontava complessivamente a 500.000 euro.

La comunità di Ventimiglia attende con ansia il completamento di quest'opera, fondamentale per la connettività e la ripresa della vita cittadina.