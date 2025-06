Marcellino’s, il nuovo volto dell’eccellenza italiana nel Principato di Seborga

Nel borgo storico di Seborga, perla della Riviera ligure sospesa tra cielo e ulivi, un ristorante simbolo del territorio rinasce con una nuova identità e un progetto ambizioso che guarda al pubblico internazionale. Marcellino’s è oggi un luogo d’eccellenza dove la cucina italiana si esprime al massimo livello, in un contesto curato, panoramico e autentico.

Frutto di un importante rebranding, il ristorante si propone con uno stile rinnovato, un’immagine contemporanea e un’offerta gastronomica capace di attrarre una clientela internazionale sempre più attenta alla qualità e all’esperienza. Con ospiti provenienti da Montecarlo, Germania, Paesi Bassi e altri paesi del nord Europa, Marcellino’s si conferma come destinazione ideale per chi cerca raffinatezza, tranquillità e gusto.

Il progetto

Il rebranding del ristorante ha interessato ogni aspetto dell’identità di Marcellino’s: dal logo al nuovo sito web , dalla strategia di comunicazione fino alla proposta culinaria. Il risultato è un ristorante in grado di coniugare il fascino della tradizione italiana, promuovendo appunto l’italianità con una visione internazionale.

L’ambiente, sobrio ed elegante, accoglie gli ospiti in una terrazza panoramica che domina il verde delle colline e il blu del mare sullo sfondo, regalando un’atmosfera suggestiva in ogni stagione.

La cucina italiana come ambasciatrice nel mondo

La proposta gastronomica valorizza i grandi classici della cucina italiana, con particolare attenzione al territorio e alla stagionalità. La carta dei vini offre una selezione di etichette di prestigio adatte agli appassionati che ricercano vini di altissima levatura.

Eventi estivi

Durante la stagione estiva, il ristorante propone una programmazione di eventi esclusivi: serate musicali, DJ set al tramonto, cene tematiche e degustazioni guidate. Il calendario eventi si è aperto accogliendo anche nomi rinomati del panorama musicale della Costa Azzurra, con la partecipazione di artisti del calibro di Luca Griotto (nel progetto SoundFusion) e Luca Joker, DJ e Producer che vanta tracce con centinaia di migliaia di ascolti in tutto il mondo.

La terrazza, affacciata su uno dei paesaggi più affascinanti della Liguria, diventa così teatro di momenti pensati per una clientela internazionale abituata all’eccellenza.

Una location scelta anche dalla televisione italiana

Il prestigio di Marcellino’s è stato recentemente riconosciuto anche a livello nazionale: il ristorante è stato selezionato come location per una puntata di una trasmissione televisiva italiana, ulteriore conferma del suo valore estetico, della qualità dell’accoglienza e della bellezza del contesto in cui si inserisce. Marcellino’s rappresenta oggi un punto di riferimento per l’ospitalità italiana all’estero, vera essenza del Made in Italy.

Marcellino’s Restaurant | Via alla Torre 1 – Seborga (IM), Italia www.marcellinos-restaurant.com