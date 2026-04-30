PROMOTION to BUSINESS: torna a Milano l’evento dedicato al settore promozionale

Torna PROMOTION to BUSINESS, l’appuntamento ideato da ASSOPROM e dedicato alle agenzie e ai professionisti del settore promozionale, pensato per favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta in un contesto altamente qualificato.

Giunto alla sua seconda edizione, l’evento si conferma come l’unico format interamente focalizzato sulle realtà del promozionale, offrendo alle aziende espositrici un’opportunità concreta per rafforzare il proprio posizionamento, ampliare il network e sviluppare nuove occasioni di business.

PROMOTION to BUSINESS è progettato per mettere in relazione le agenzie con buyer selezionati e decision maker interessati a soluzioni per la comunicazione e il marketing promozionale, creando un ambiente mirato in cui ogni incontro può trasformarsi in una collaborazione concreta.

L’edizione 2026 si svolgerà in una location d’eccezione: il VOYA Rooftop, il rooftop più alto di Milano, situato all’interno del World Join Center, tra CityLife e il MiCo Milano Convention Centre. Uno spazio esclusivo e altamente rappresentativo, pensato per valorizzare al meglio l’offerta delle aziende partecipanti.

La partecipazione come espositore è riservata esclusivamente alle agenzie del settore promozionale, per garantire un elevato livello qualitativo e favorire dinamiche di networking efficaci.

Con un format orientato ai risultati, PROMOTION to BUSINESS si propone come un appuntamento strategico per tutte le realtà che vogliono crescere e consolidare la propria presenza nel mercato del promozionale.

Fondata del 1988, Assoprom accoglie al proprio interno le imprese che operano nell'ambito del settore promozionale, riunito attorno ad un punto di interesse comune allo scopo di contribuire a fare crescere il business delle Aziende attraverso la costruzione, nel tempo, del valore della marca.



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