Antibes in Fiore: les Floralies 2025 trasformano la cttà in un giardino da sogno

Con l'arrivo della primavera, Antibes si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dell’anno: Les Floralies 2025.

Tra profumi nell’aria, colori che esplodono e un’atmosfera festosa, la natura torna protagonista nel cuore urbano della città.

L’evento, divenuto ormai un appuntamento imperdibile per cittadini e turisti, attira ogni anno oltre 35.000 visitatori.





Un'esplosione floreale sull'Esplanade

La manifestazione prenderà il via dal 2 al 4 maggio con il tradizionale Salone delle Piante, dei Fiori e dei Giardini sull’Esplanade du Pré aux Pêcheurs.

Come da tradizione, l’area si trasformerà in un vero e proprio giardino a cielo aperto affacciato sul porto Vauban, offrendo ai visitatori uno spettacolo floreale dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito.



Weekend tra natura e condivisione

Il secondo appuntamento sarà con Les Printanières d’Estagnol, il 10 e 11 maggio presso l’omonimo parco, per due giornate all’insegna della convivialità e del divertimento.

Mentre i più piccoli potranno partecipare a giochi e laboratori, adulti e appassionati di botanica troveranno spazio per conferenze e una banca del seme. Orari: dalle 9:30 alle 18:30, ingresso libero e parcheggio disponibile presso la scuola de la Tournière.





Fotografia e creatività floreale

Il 17 e 18 maggio, il Jardin d’Eden ospiterà la mostra-concorso fotografico dedicata al tema “Flower Power”, un invito a raccontare attraverso l’obiettivo il fascino senza tempo dei fiori. L’ingresso è gratuito.



Il 23 maggio, al Square Vilmorin, spazio alla creatività con il concorso di composizione floreale: dalle 14 alle 17:30, i partecipanti potranno realizzare bouquet personalizzati, magari da regalare a una persona cara. Le iscrizioni sono aperte presso il CCAS.



Giardini segreti da scoprire

Sabato 24 maggio, doppio appuntamento con le visite guidate ai giardini di Juan-les-Pins: alle 10 e alle 14, partendo dal giardino Pauline e passando per il Joséphine Baker fino alla Pineta.

L’attività è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al numero 04 97 21 42 60.





Gran finale tra eleganza e biodiversità

Le Floralies 2025 si concluderanno domenica 25 maggio con l’apertura straordinaria di due gioielli verdi: i giardini della Villa Eilenroc e della Villa Thuret, veri scrigni di biodiversità e storia.



Villa Thuret: aperta dalle 9:30 alle 17, con visite libere e 4 tour guidati dell’arboreto (alle 9:30, 11:00, 14:00 e 15:30). Prenotazioni al 04 97 21 42 60.



Villa Eilenroc: apertura dalle 10 alle 19, ingresso libero.



Con un programma così ricco, Antibes conferma ancora una volta la sua vocazione green, celebrando la bellezza della natura in tutte le sue forme.