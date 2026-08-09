Dalle incisioni rupestri a Blake e Mortimer: l'estate culturale della Costa Azzurra sorprende tra arte, storia e innovazione

Non solo mare e spiagge. Nell'estate 2026 la Costa Azzurra invita residenti e turisti a scoprire un altro volto del territorio: quello della cultura.

Il Dipartimento delle Alpes-Maritimes ha infatti allestito un ricco calendario di mostre ed eventi nei propri musei e spazi culturali, con un'offerta completamente gratuita che spazia dall'archeologia alla ceramica, dal fumetto al design contemporaneo, fino alle più innovative esperienze immersive.



Da Nizza a Tenda, passando per il porto della città e la celebre Grotta del Lazaret, il programma propone percorsi pensati per un pubblico di ogni età, con esposizioni temporanee, laboratori, visite guidate e attività dedicate alle famiglie.

Un'iniziativa che conferma la volontà del Dipartimento di rendere la cultura sempre più accessibile e di valorizzare un patrimonio che unisce storia, arte e ricerca scientifica.



Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo spicca il Museo Dipartimentale delle Meraviglie di Tenda, che celebra il trentesimo anniversario con due esposizioni dedicate alla straordinaria Valle delle Meraviglie, uno dei più importanti siti europei di arte rupestre.

Le mostre Sorcier & Friends e Rocce della memoria. 5.000 anni di arte rupestre nelle Alpi, visitabili fino al 31 ottobre 2026, accompagnano il pubblico alla scoperta di migliaia di incisioni preistoriche attraverso conferenze, laboratori creativi, visite guidate e attività gratuite.



Grande attesa anche per il Museo Dipartimentale delle Arti Asiatiche di Nizza, dove dal 1° agosto debutta Mortimer e il Giappone di carta – Blake e Mortimer a Nizza. L'esposizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Edgar P. Jacobs, mette in dialogo il celebre fumetto franco-belga con l'arte giapponese.

In mostra 157 tavole originali, documenti inediti, stampe ukiyo-e, opere d'arte e un imponente robot samurai realizzato appositamente per l'evento, in un percorso che racconta l'influenza del Giappone sull'immaginario della serie.



Al porto di Nizza, negli spazi dell'Espace Culturel Départemental Lympia, continua fino al 18 ottobre la retrospettiva dedicata a Lilette e Gilbert Valentin, protagonisti della ceramica francese del dopoguerra e fondatori dell'atelier "Les Archanges".

Oltre cento opere, fotografie e materiali d'archivio ripercorrono quasi cinquant'anni di ricerca artistica, mettendo in luce la creatività e la libertà espressiva di due figure che hanno contribuito a rinnovare il design ceramico europeo.





Per chi ama la preistoria, la Grotta del Lazaret propone un nuovo spettacolare mapping 3D immersivo, sviluppato grazie al contributo di oltre quaranta ricercatori francesi ed europei.

L'installazione accompagna il visitatore in un viaggio attraverso le stagioni vissute dai primi abitanti della regione, ricostruendo gli ambienti e le condizioni climatiche della preistoria. Il sito, uno dei più importanti giacimenti paleolitici del Mediterraneo, offre inoltre laboratori di archeologia sperimentale, dimostrazioni di accensione del fuoco, pittura preistorica, visite alla luce delle torce e attività dedicate ai bambini.



L'arte contemporanea trova invece spazio alla Micro-Folie Dipartimentale di Nizza, dove fino al 5 settembre è visitabile Ritratti d'interni dell'artista Damien Nicolas Roux. Dodici illustrazioni arricchite dalla realtà aumentata e accompagnate dai testi dello scrittore Manuel Crépon trasformano la visita in un percorso interattivo tra memoria, immaginazione e design.



La programmazione estiva delle Alpes-Maritimes conferma così una strategia culturale che negli ultimi anni ha puntato con decisione sulla gratuità dei musei dipartimentali e sulla valorizzazione del patrimonio locale.

Un'offerta che affianca le tradizionali attrazioni della Riviera francese con esperienze capaci di coinvolgere appassionati d'arte, famiglie e visitatori internazionali, trasformando il territorio in un vero museo diffuso tra costa e montagne.



