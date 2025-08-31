Nuovi radar e controlli: stretta sulla sicurezza stradale a Nizza

La sicurezza stradale a Nizza torna al centro dell’agenda istituzionale. Dopo mesi di sollecitazioni da parte del sindaco Christian Estrosi, il prefetto delle Alpi Marittime ha annunciato una serie di misure mirate a ridurre la velocità e migliorare la circolazione lungo la Promenade des Anglais, teatro di numerosi incidenti.



Oltre ai due radar fissi già operativi e al dispositivo mobile installato a maggio, a settembre entrerà in funzione un nuovo autovelox permanente.

Parallelamente, sono allo studio interventi per rendere più fluido il traffico, come la cosiddetta “onda verde” che sincronizzerà i semafori per limitare frenate e accelerazioni improvvise.



Un’unità tecnica congiunta tra Stato e Métropole sarà incaricata di analizzare i tratti più pericolosi e proporre soluzioni strutturali, tra cui chicane e attraversamenti rialzati, compatibili con una strada ad alta percorrenza.



«Da mesi richiamo l’attenzione sul rischio costante che corrono i cittadini a causa di condotte pericolose, ha dichiarato Estrosi. Accolgo con favore queste decisioni concrete, frutto di un lavoro comune che punta a garantire maggiore sicurezza».



L’attenzione non riguarda soltanto la Promenade: anche il boulevard de Cessole, altro asse viario critico della città, sarà oggetto di analisi e possibili interventi da parte della cellula di esperti per ridurre la frequenza degli incidenti.





