Salade Niçoise: il sole nel piatto

Prima di affondare la forchetta nella freschezza irresistibile della Salade Niçoise, vale la pena fare un salto indietro nel tempo per riscoprire le radici di questo piatto simbolo della Costa Azzurra.

Nata tra mare e orti, lungo le coste assolate della Côte d’Azur, la Salade Niçoise è molto più di una semplice insalata: è un concentrato di storia popolare, cultura mediterranea e rispetto per la stagionalità.

Origini umili, sapori autentici

Le sue origini risalgono al XIX secolo, quando i pescatori e i contadini di Nizza assemblavano ingredienti semplici ma genuini: ortaggi dell’orto, uova, olive locali e pesce fresco. Era un piatto povero, sì, ma ricco di sapore e perfetto per rigenerare il corpo sotto il sole cocente del sud della Francia. Il suo successo è stato tale da valicare presto i confini regionali, diventando una delle insalate più apprezzate al mondo.

L’insalata che fa discutere (e innamora)

La versione tradizionale della Salade Niçoise è motivo di orgoglio ma anche di vivaci discussioni gastronomiche: i puristi rifiutano l’aggiunta di patate e fagiolini, preferendo una composizione più spartana a base di pomodori, uova sode, acciughe, olive e tonno. Tuttavia, oggi esistono varianti più ricche, che inseriscono anche ortaggi cotti mantenendo intatto lo spirito della ricetta.

Il segreto? L’olio buono

In ogni versione, però, c’è un elemento imprescindibile: l’olio extravergine d’oliva. Non solo lega i sapori, ma racconta l’anima stessa della dieta mediterranea. Ricco di polifenoli e acidi grassi buoni, dona al piatto quel profumo fruttato e quella profondità che lo rendono indimenticabile.

Salade Niçoise per 8 persone: la ricetta autentica nizzardaIngredienti

150 g di mesclun (misticanza di insalate tenere),

500 g di pomodori,

100 g di cipollotti freschi (cébettes),

100 g di cuori teneri di sedano a coste,

400 g di piccoli carciofi violetti,

160 g di peperoncini verdi dolci (tipici da insalata),

250 g di ravanelli lunghi “18 giorni”,

50 g di olive nere di Nizza,

200 g di tonno sott’olio d’oliva,

8 acciughe sotto sale (16 filetti),

20 g di aglio,

100 ml di olio extravergine d’oliva,

4 uova,

8–12 foglie di basilico fresco (secondo il gusto),

Sale fino e pepe nero macinato fresco.

2 cucchiai di aceto di vino rosso

Preparazione

Lavate con cura tutte le verdure. I ravanelli vanno puliti mantenendo le foglie più tenere e presentandoli interi per un tocco rustico e scenografico.



Strofinate l’interno di un’ampia insalatiera con uno spicchio d’aglio sbucciato: è un gesto semplice ma capace di profumare l’intero piatto senza sovrastarne i sapori.



Disponete sul fondo il mesclun e adagiatevi sopra i pomodori tagliati a spicchi. Salate leggermente.



Affettate finemente i cetrioli (eventualmente lasciateli spurgare con un po’ di sale), i cuori teneri di carciofo, il sedano, i cipollotti e i peperoncini verdi. Se di stagione, potete aggiungere anche delle fave fresche sgusciate*.



Sistemate con cura questi ingredienti sopra i pomodori, mantenendo una disposizione armoniosa. Salate nuovamente.



Aggiungete il tonno a pezzi grossolani, le foglie di basilico tritate e, per completare, i quarti di uovo sodo, i filetti di acciuga e le olive nere.



Solo all’ultimo momento, versate a filo l’olio d’oliva e una macinata di pepe fresco. La vera tradizione nizzarda vuole che l’insalata venga mescolata davanti ai commensali, per valorizzare colori e profumi.



Quando servite, assicuratevi di distribuire equamente tutti gli ingredienti in ogni piatto, per offrire ad ogni ospite un perfetto equilibrio di sapori.Un piatto d’estate, un inno alla semplicità

Perfetta per un pranzo in terrazza, un picnic sulla spiaggia o una cena leggera, la Salade Niçoise racchiude il sapore autentico del Mediterraneo. Prepararla è come fare un viaggio tra le stradine del Vieux-Nice, tra mercati colorati e profumi d’oliva: una celebrazione della cucina nizzarda, semplice ma mai banale.