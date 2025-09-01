"Hourvari": l'urlo del circo che rompe gli schemi a Mirabilia Festival 2025

Il sipario si alza, o meglio, la grande tenda si apre. L'aria sotto il tendone del Mirabilia Festival si fa elettrica, carica di un'attesa quasi palpabile. A inaugurare la diciannovesima edizione, che quest'anno risuona col potente grido di "People Have the Power", arriva un evento straordinario, una prima italiana che non si limita a un semplice spettacolo, ma promette una vera e propria esperienza catartica: "Hourvari" della compagnia francese Rasposo.

Una Vertigine di emozioni e corpi

"Hourvari" non è un titolo scelto a caso. La parola, che evoca l'urlo dei cacciatori per incitare i cani, diventa qui l'urlo collettivo di un'umanità che si ribella, che non accetta un ordine imposto. È una vertigine sensoriale, un'esplosione di corpi, maschere e acrobazie che si fondono con la musica in un rituale moderno e arcaico. La regista e fondatrice della compagnia, Marie Molliens, guida il pubblico in un viaggio visionario, dove il circo si spoglia delle sue certezze per abbracciare il teatro visuale. Non c'è testo, ma solo il linguaggio universale del corpo, capace di raccontare storie di caduta e di risalita, di fragilità e di potenza.

Gli interpreti, tra cui spiccano anche i Molliens (Robin, Achille e Orphée), danno vita a una scena abitata da un'umanità vulnerabile e al tempo stesso indomita. Si assiste a un'esibizione che è pura carne, energia e passione, una danza che sfida la gravità e un'acrobatica che si fa gesto politico. La ricerca di Marie Molliens è radicale e profonda, mettendo il corpo al centro, non solo come strumento di performance, ma come metafora di sogni, conflitti e bellezza.

Mirabilia, un faro del nuovo circo

La scelta di "Hourvari" come evento di punta del Festival Mirabilia non è casuale. Da diciannove anni, la rassegna di Cuneo si è affermata come un punto di riferimento per il circo contemporaneo, sostenendo la creazione e la crescita di nuovi talenti, oltre a portare sul palcoscenico italiano il meglio della scena internazionale. Come sottolinea il direttore artistico Fabrizio Gavosto, il festival non è solo un evento, ma un "sistema articolato di azioni, reti, partenariati" che dialoga con il mondo e riflette le sue urgenze.

L'edizione 2025, con i suoi 45 compagnie da tutto il mondo e 150 repliche, dimostra ancora una volta la vitalità e l'evoluzione di un genere che contamina altri linguaggi come la danza, il teatro e la musica. "Hourvari" incarna perfettamente lo spirito di questa edizione: è una testimonianza della forza politica e poetica del circo, un'arte che non si limita a stupire, ma che ha il coraggio di lanciare un grido e di invitare il pubblico a farne parte.

Non perdete l'unica tappa italiana di questa creazione di Rasposo, in scena dal 3 al 6 settembre sotto il grande tendone. Sarà un'esperienza totale, un tuffo in una realtà ribelle e sognante che, siamo certi, vi lascerà il cuore in gola.

Avete mai assistito a uno spettacolo di circo contemporaneo che vi ha emozionato così profondamente?

INFO E BIGLIETTI:

Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico.

I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it

