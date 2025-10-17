Avenue Princesse Grace: nuovi lavori di riqualificazione per migliorare la qualità della vita nel Principato di Monaco

Dopo la realizzazione delle opere legate al progetto Testimonio II, il Principato di Monaco prosegue il suo impegno per l’ammodernamento urbano con una nuova fase di lavori di riqualificazione sull’Avenue Princesse Grace, una delle arterie più emblematiche della città.

L’obiettivo è chiaro: migliorare la qualità della vita dei residenti e degli utenti, offrendo un ambiente urbano più piacevole, moderno e rispettoso dell’ambiente.

Una nuova fase di lavori fino a dicembre 2025

Dal 13 ottobre al 19 dicembre 2025, il tratto compreso tra il Sea Club e il Monte-Carlo Bay sarà interessato da importanti interventi infrastrutturali, che si svilupperanno poi in ulteriori fasi nel corso del 2026.

Durante questo periodo, la circolazione sarà ridotta a una sola corsia, con passaggio alternato regolato per consentire l’avanzamento dei lavori.

Poiché sono previste perturbazioni al traffico, le autorità consigliano agli automobilisti di privilegiare percorsi alternativi, in particolare tramite il boulevard du Larvotto.

Una mobilità più dolce e sostenibile

Il progetto non si limita a un semplice restyling stradale: esso si inserisce in una visione più ampia di mobilità sostenibile e comfort urbano.

I lavori prevedono l’allargamento dei marciapiedi e la creazione di nuovi spazi ciclabili, per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta.

Saranno inoltre installate colonnine di ricarica per taxi e autobus elettrici, contribuendo allo sviluppo di una mobilità a basse emissioni.

Un altro punto forte dell’intervento sarà l’aumento delle aree verdi: nuovi spazi vegetali e un muro paesaggistico arricchiranno l’estetica del quartiere, rendendolo più accogliente e rispettoso dell’ambiente.

Una città più funzionale e accessibile

Parallelamente, 45 posti dedicati ai due-ruote saranno spostati verso il parcheggio Testimonio, liberando spazio pubblico e migliorando la circolazione pedonale.

L’allargamento della carreggiata consentirà inoltre agli autobus di effettuare un’inversione di marcia in prossimità del Sea Club, garantendo la continuità del servizio e il mantenimento delle fermate più vicine agli utenti, anche durante le fasi future dei lavori.

Un impegno per la qualità della vita

Questi interventi testimoniano la volontà del Governo del Principe di porre il benessere urbano al centro delle politiche di pianificazione, conciliando mobilità, ambiente e comfort quotidiano.

Attraverso questo nuovo progetto, il Principato di Monaco conferma la propria vocazione a essere una città modello per la qualità della vita, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e attenzione ai cittadini.



