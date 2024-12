Cannes: la Croisette reinventa la sua leggenda. Il Centro La Malmaison sta per riaprire i battenti (Foto)

Spazi espositivi triplicati, terrazza panoramica attrezzata e spazi rimodernati, il centro d'arte contemporanea La Malmaison è, da luglio del 2023, al centro di un eccezionale programma di abbellimento.

Il comune di Cannes punta a fare di questo edificio storico, aperto sul mare, un luogo di punta dell'arte contemporanea a livello internazionale.

Projet - Espace d'exposition - Malmaison (c) Seeta - Wilmotte & Associes Architectes (Copy)

L’inaugurazione del locale è prevista per venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 18.00: in quell’occasione verrà aperta al pubblico l'emblematica mostra “Lusso, calma e voluttà”.

Sarà esposta una selezione di opere di artisti dal XIX al XXI secolo che si sono ispirati alla bellezza dei paesaggi del Sud.

L’accesso al centro d’arte sarà gratuito per tutto il fine settimana dell’1 e 2 febbraio 2025.



Projet - Espace d'exposition - Malmaison (c) Seeta - Wilmotte & Associes Architectes



Il centro Malmaison modernizzato con superfici triplicate

Testimone della Belle Epoque sulla Croisette e di proprietà comunale, il centro d'arte La Malmaison ha ospitato grandi mostre, tra cui opere di Matisse, Picasso, Mirò, Kehinde Wiley e Niki de Saint Phalle.

Da fine gennaio sarà possibile scoprire una Malmaison trasformata, comprendente spazi espositivi su tre piani (che passano da 207 metri quadrati a 600), una sala multimodale per ospitare eventi culturali, una libreria specializzata e uno spazio reception all'ultimo piano, di fronte al sublime panorama della baia di Cannes.



Adrien Belgrand, siége avec vue



“Luxe, calme et volupté”: un omaggio alla bellezza dei paesaggi mediterranei

Oltre ad una riqualificazione rispettosa della sua identità, intimamente legata alla Croisette e al Mediterraneo, la Malmaison riapre le sue porte con un'esposizione che mette in risalto il panorama storico in cui si trova questo luogo artistico.

Così, dal 31 gennaio al 30 marzo 2025 , può essere visitata la mostra “Lusso, calma e voluttà”, una selezione di opere di 56 artisti moderni e contemporanei ispirati alla luce e ai colori dei paesaggi mediterranei.

Henri Matisse, Pierre Bonnard, Philippe Pradalié, Louis Cane e Adrien Belgrand, hanno tutti saputo catturare qualcosa in questo angolo di paradiso perduto e regalare visioni rinnovate della bellezza del sud.