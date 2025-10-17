“Motociclisti: equipaggiatevi così”, le indicazioni della Prefettura

Le moto in circolazione si moltiplicano, sulla costa come lungo le strade che s’inerpicano tra le valli dell’arrière pays e le Alpi Marittime.

La Prefettura delle Alpi Marittime ha mobilitato le pattuglie lungo le strade più frequentate dalle moto, ma non si è limitata a questo, con una fotografia postata sul proprio sito e sui social ha ricordato quale debba essere l’equipaggiamento obbligatorio per quanti, in sella alle due ruote, percorrono le strade francesi.



E’ bene ricordarsene, perché le multe sono salate e alcune regole differiscono da quelle italiane.

Tra gli accessori si va da quelli “scontati” come il casco (possibilmente integrale) di colore chiaro e riflettente sul retro, alla pettorina ad alta visibilità ed ai guanti omologati.



La fotografia postata dalla Prefettura è esaustiva ed è meglio tenerne conto prima di mettersi in sella, per la propria sicurezza e per non incorrere nelle multe.

E poi…prudenza!





