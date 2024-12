Monaco Private Label rafforza l'attrattività del Principato di Singapore

Durante gli eventi organizzati dal 26 al 28 novembre, alla presenza di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano, dalla Fondazione Prince Albert II di Monaco a Singapore, il Monaco Private Label (MPL) ha raggiunto diversi obiettivi strategici per rafforzare l'attrattiva del Principato:

Stabilire nuovi legami con investitori e family office, posizionando Monaco come piattaforma d'investimento in Europa.

Mobilitare la comunità dei membri MPL in Asia, che si sono riuniti per gli eventi della Fondazione, la Ocean Innovators Platform e il Ball in Monaco Glacier Edition, ponendo l'accento su questioni chiave come l'economia blu, l'innovazione e la filantropia.

Riunire le personalità monegasche influenti in Asia.

Il viaggio ha permesso di ampliare la portata delle missioni legate all'attrattività in vista del «Monaco Day», organizzato il 23 gennaio 2025 nell'ambito del Forum economico mondiale a Davos.

Accompagnato da Chloé Leclercq-Boscagli, Direttore del MPL, Frédéric Genta, Delegato Interministeriale per l'Attrattività e la Transizione Digitale, ha sottolineato: "Singapore e Monaco condividono somiglianze strategiche, economiche e filantropiche. Vero e proprio crocevia economico, è fondamentale intensificare le relazioni in questa regione chiave".