Quanti sono i cittadini di Montecarlo che giocano online?

I fan del gaming hanno tante opzioni a disposizione, dal casinò su betfair alle sale fisiche. Basta avere una connessione stabile e un hardware discreto per avere accesso a moltissimi titoli online.

I numeri di Monaco e regole sul gioco

Monaco conta circa 38 mila residenti, la connettività è praticamente ottima ovunque, il 99% dei monegaschi usa internet. Montecarlo è il principale quartiere/insediamento del Principato. Per quanto riguarda le normative, Monaco ha una legge storica sul gioco fisico e una regola altrettanto nota: ai cittadini monegaschi è vietato entrare nelle sale da gioco dei casinò locali. Questo perché il gioco è pensato per i visitatori stranieri. Questa impostazione è tutt'oggi valida. Per l'online, invece, il Principato non ha un mercato pienamente regolamentato né delle licenze locali per i casinò su internet. Il tema è rimasto in una zona grigia regolatoria. In pratica, non c'è un divieto esplicito di giocare online sui siti esteri, ma non esiste un sistema monegasco di concessioni.

Esistono dati ufficiali sul gioco online a Monaco?

A oggi no, non abbiamo dei numeri dedicati ai soli casinò online. Per orientarci, guardiamo cosa succede in Europa e nei mercati più maturi:

In Europa, l'online pesa sempre di più sul settore. Il 39% dei ricavi del gioco nel 2024 proviene dal canale digitale.

In un mercato avanzato come il Regno Unito, il 48% degli adulti frequenta i giochi online almeno una volta al mese.

Si stima che circa l'8% degli adulti abbia giocato online almeno una volta negli ultimi 12 mesi.

Una stima su quanti giocano online a Montecarlo

Quanti sono i potenziali giocatori? Sappiamo che a inizio 2025 gli utenti internet a Monaco sono circa 38 mila. Quindi quale quota potrebbe giocare online? Non abbiamo un valore ufficiale per Monaco, ma possiamo farci un'idea. Possiamo stimare che dall'8 al 30% della popolazione gioca online. Questo significa che abbiamo un bacino di utenti che va dai 3 mila agli 11 mila residenti. Indicativamente, è ragionevole collocare il fenomeno nell'ordine di qualche migliaio di persone. Non è un numero ufficiale, ma una stima trasparente, costruita sui dati demografici e sui benchmark comparabili. Per quanto riguarda i giochi più gettonati, sono quelli classici come il poker, la roulette online e le slot.

È curioso che Montecarlo non permetta ai suoi residenti di frequentare le sale fisiche per destinarle ai turisti. Questo, però, comporta un inevitabile aumento del numero di giocatori online. A differenza dell'Italia che quest'anno ha rinnovato la normative e le licenze in merito al gambling, il Principato di Monaco non ha una legislazione precisa dedicata al gioco online e non dispone nemmeno di licenze per gli operatori. Questo significa che l'interesse del Paese è ancora volto soprattutto agli introiti che derivano dalle sale fisiche, che storicamente sono state il centro di questo settore e che sono rinomate in tutto il mondo.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.