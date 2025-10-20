Monaco Parkings semplifica il servizio agli utenti: un numero unico per tutte le richieste

Monaco Parkings compie un nuovo passo verso la modernizzazione del servizio pubblico.
Da oggi, gli utenti dispongono di un numero unico di contatto – 98 98 28 00 – per tutte le richieste relative ai parcheggi pubblici del Principato.
Questa novità si inserisce nella volontà del Governo di semplificare le procedure e di migliorare la qualità del servizio offerto al pubblico.
Grazie a un Server Vocale Interattivo (SVI), ogni chiamata viene automaticamente indirizzata all’interlocutore più adatto: il servizio clienti, le prenotazioni online per il parcheggio delle Salines oppure il segreterariato incaricato dei sinistri e delle altre richieste.
In caso di chiamate effettuate al di fuori degli orari di apertura – dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 17:00 – o quando tutte le linee risultano occupate, un messaggio informativo invita gli utenti a trasmettere la propria richiesta via e-mail all’indirizzo spp@gouv.mc.
Il nuovo numero sostituisce tutti i precedenti recapiti pubblici, ormai disattivati.
Con questa riorganizzazione, Monaco Parkings punta a offrire un’accoglienza più rapida, un trattamento più fluido delle richieste e una migliore coordinazione tra i diversi servizi.
Questa evoluzione rappresenta una nuova tappa nella modernizzazione del servizio pubblico, confermando la costante attenzione delle autorità monegasche verso un’amministrazione più semplice, accessibile e vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini.