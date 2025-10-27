 / Business

Bitcoin Hyper supera i 25 milioni di dollari in prevendita mentre il mercato crypto accelera

In un momento favorevole per le criptovalute, Bitcoin Hyper in fase di prevendita raggiunge i 25 milioni di dollari. La meme coin unisce la sicurezza di Bitcoin alla velocità di Solana con un potente Layer 2

Il mercato delle criptovalute sembra finalmente respirare una ventata di ottimismo dopo settimane di volatilità. Nelle ultime 24 ore la capitalizzazione complessiva del comparto è cresciuta del 2,4%, raggiungendo i 3,8 trilioni di dollari, in linea con il rimbalzo registrato dai principali listini azionari globali. 

Bitcoin ha superato i 116.000 dollari prima di stabilizzarsi intorno ai 115.200, in rialzo del 2,7% su base giornaliera, mentre Ethereum avanza del 4,35% toccando quota 4.159 dollari. Anche Solana si mantiene in territorio positivo sopra i 200 dollari, confermando un sentiment di mercato tornato marcatamente rialzista.

Questo clima di fiducia è alimentato dai progressi nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina, che potrebbero evitare nuovi dazi e riaprire i flussi di export strategici, oltre che dalle attese per il prossimo taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. In tale contesto, gli investitori tornano a guardare con entusiasmo ai nuovi progetti ad alto potenziale, e tra questi spicca Bitcoin Hyper, la cui prevendita ha appena superato la straordinaria soglia dei 25 milioni di dollari.

Progettato come la prima vera soluzione Layer 2 sulla rete Bitcoin, Bitcoin Hyper mira a conciliare la sicurezza e la solidità del protocollo originario con la velocità, la scalabilità e la programmabilità tipiche delle blockchain più moderne. Integrando la macchina virtuale di Solana (SVM) e un bridge non-custodial che consente di bloccare BTC e ottenere wrapped BTC sulla nuova catena, il progetto rappresenta un salto evolutivo per l’ecosistema Bitcoin. La sua prevendita ha appena superato i 25 milioni di dollari, un primato che testimonia l’interesse crescente degli investitori.

Architettura e proposta di valore

Bitcoin Hyper si basa su un’infrastruttura che combina un’architettura Layer 2 costruita sul modello SVM con la funzione di finalità sulla Layer 1 di Bitcoin attraverso il suo Canonical Bridge. In pratica, un utente deposita BTC nella rete Bitcoin, questi vengono bloccati e la controparte equivalente viene mintata nella rete Hyper, dove può essere utilizzata per staking, DeFi, NFT e applicazioni decentralizzate. In questo modo, il progetto supera i limiti storici di Bitcoin — come la bassa capacità di transazioni al secondo, le commissioni elevate e l’assenza di smart contract — pur mantenendo intatta la garanzia di sicurezza della rete originaria. Il token HYPER funge da elemento centrale sia per le commissioni, sia per lo staking, la governance e l’accesso ai moduli premium dell’ecosistema.

Fattori che alimentano la domanda e lo slancio della prevendita

La prevendita di Bitcoin Hyper sta raccogliendo un importante slancio grazie a tre pilastri principali: 

  • la domanda per soluzioni Layer 2 su Bitcoin in un contesto di rialzo
  • la struttura tokenomics competitiva con fornitura limitata e premi di staking elevati
  • la visibilità crescente da parte della community e degli influencer del settore. 

Il mix tra innovazione tecnica e appeal di mercato attrae sia investitori istituzionali sia early-adopter retail, generando un effetto FOMO che amplifica la richiesta di token HYPER.

Inoltre, l’associazione strategica con l’ecosistema Bitcoin e il richiamo della scalabilità in tempi di bull run contribuiscono a posizionare Bitcoin Hyper come protagonista potenziale del prossimo ciclo crypto.

Potenziale di crescita e rischi da considerare

Se riuscirà a implementare con successo la sua roadmap e lanciare il mainnet Layer 2 entro i tempi previsti, Bitcoin Hyper potrebbe beneficiare non soltanto della crescita di Bitcoin ma anche dell’espansione verso applicazioni Web3, gaming e NFT. 

La raccolta di oltre 25 milioni di dollari in prevendita è un segnale importante: chi punta a un posizionamento anticipato sul token HYPER potrebbe trovarsi nelle prime fasi di un progetto che ambisce a ridefinire il ruolo di Bitcoin nell’ecosistema blockchain.


 

