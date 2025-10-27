Bitcoin Hyper supera i 25 milioni di dollari in prevendita mentre il mercato crypto accelera

Il mercato delle criptovalute sembra finalmente respirare una ventata di ottimismo dopo settimane di volatilità. Nelle ultime 24 ore la capitalizzazione complessiva del comparto è cresciuta del 2,4%, raggiungendo i 3,8 trilioni di dollari, in linea con il rimbalzo registrato dai principali listini azionari globali.

Bitcoin ha superato i 116.000 dollari prima di stabilizzarsi intorno ai 115.200, in rialzo del 2,7% su base giornaliera, mentre Ethereum avanza del 4,35% toccando quota 4.159 dollari. Anche Solana si mantiene in territorio positivo sopra i 200 dollari, confermando un sentiment di mercato tornato marcatamente rialzista.

Questo clima di fiducia è alimentato dai progressi nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina, che potrebbero evitare nuovi dazi e riaprire i flussi di export strategici, oltre che dalle attese per il prossimo taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. In tale contesto, gli investitori tornano a guardare con entusiasmo ai nuovi progetti ad alto potenziale, e tra questi spicca Bitcoin Hyper , la cui prevendita ha appena superato la straordinaria soglia dei 25 milioni di dollari.

Progettato come la prima vera soluzione Layer 2 sulla rete Bitcoin, Bitcoin Hyper mira a conciliare la sicurezza e la solidità del protocollo originario con la velocità, la scalabilità e la programmabilità tipiche delle blockchain più moderne. Integrando la macchina virtuale di Solana (SVM) e un bridge non-custodial che consente di bloccare BTC e ottenere wrapped BTC sulla nuova catena, il progetto rappresenta un salto evolutivo per l’ecosistema Bitcoin. La sua prevendita ha appena superato i 25 milioni di dollari, un primato che testimonia l’interesse crescente degli investitori.

Architettura e proposta di valore

Bitcoin Hyper si basa su un’infrastruttura che combina un’architettura Layer 2 costruita sul modello SVM con la funzione di finalità sulla Layer 1 di Bitcoin attraverso il suo Canonical Bridge. In pratica, un utente deposita BTC nella rete Bitcoin, questi vengono bloccati e la controparte equivalente viene mintata nella rete Hyper, dove può essere utilizzata per staking, DeFi, NFT e applicazioni decentralizzate. In questo modo, il progetto supera i limiti storici di Bitcoin — come la bassa capacità di transazioni al secondo, le commissioni elevate e l’assenza di smart contract — pur mantenendo intatta la garanzia di sicurezza della rete originaria. Il token HYPER funge da elemento centrale sia per le commissioni, sia per lo staking, la governance e l’accesso ai moduli premium dell’ecosistema.

Fattori che alimentano la domanda e lo slancio della prevendita

La prevendita di Bitcoin Hyper sta raccogliendo un importante slancio grazie a tre pilastri principali:

la domanda per soluzioni Layer 2 su Bitcoin in un contesto di rialzo

la struttura tokenomics competitiva con fornitura limitata e premi di staking elevati

la visibilità crescente da parte della community e degli influencer del settore.

Il mix tra innovazione tecnica e appeal di mercato attrae sia investitori istituzionali sia early-adopter retail, generando un effetto FOMO che amplifica la richiesta di token HYPER.

Inoltre, l’associazione strategica con l’ecosistema Bitcoin e il richiamo della scalabilità in tempi di bull run contribuiscono a posizionare Bitcoin Hyper come protagonista potenziale del prossimo ciclo crypto.

Potenziale di crescita e rischi da considerare

Se riuscirà a implementare con successo la sua roadmap e lanciare il mainnet Layer 2 entro i tempi previsti, Bitcoin Hyper potrebbe beneficiare non soltanto della crescita di Bitcoin ma anche dell’espansione verso applicazioni Web3, gaming e NFT.

La raccolta di oltre 25 milioni di dollari in prevendita è un segnale importante: chi punta a un posizionamento anticipato sul token HYPER potrebbe trovarsi nelle prime fasi di un progetto che ambisce a ridefinire il ruolo di Bitcoin nell’ecosistema blockchain.





Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.

