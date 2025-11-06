Syse Fitness & Wellness Club premiata a Milano con l’Eha Fitness & Wellness Entrepreneur

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento, con l’imprenditore Massimo Della Torre, co - fondatore - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

Il premio EHA Fitness & Wellness Entrepreneur è andato a Syse Fitness & Wellness Club di Torino, con la seguente motivazione: in un’era dove il benessere e la qualità della vita sono diventati priorità indiscusse per individui di tutte le età e background, c’è un luogo, a Torino, che emerge come pioniere nell’arte di fondere la cultura del fitness con uno stile di vita olistico volto alla salute e al benessere totale e alla piena realizzazione di sé.



Vedi qui l’intervista con Sara Lisa e Sabina Nicotra

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com