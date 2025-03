Cannes, l’energia marina sarà utilizzata a servizio di alcuni quartieri

È iniziata la costruzione della rete termica marina "Energie Marine Cannes Croisette" nel settore Est di boulevard de la Croisette occasione anche per abbellire alcune strade.



Un’operazione di grande portata, promossa dall'Agglomération Cannes Lérins, realizzata da Engie, che mira ad alimentare con energia decarbonizzata e rinnovabile numerosi edifici pubblici e privati della Croisette, così come delle zone Est e del centro di Cannes.

Una volta collegati, a partire dalla fine del 2026, quanti si allacceranno beneficeranno di un prezzo stabile che proteggerà il loro potere d'acquisto.



L’obiettivo è quello di utilizzare il mare per raggiungere l’indipendenza energetica così da:

Sviluppare le energie rinnovabili riducendo nel contempo le emissioni di gas serra del territorio di Cannes.

Offrire un accesso a un’energia sostenibile, stabile e conveniente.

Abbellire e rinnovare il centro di Cannes in un’ottica di sviluppo ambientale virtuoso.

ENGIE si è impegnata a completare il dispiegamento della rete di energia marina entro la fine del 2026, permettendo così a 109 edifici, tra cui 17 hotel, di soddisfare i loro bisogni energetici in modo sostenibile. Inoltre, gli abbonati potranno beneficiare di un prezzo in media inferiore del 15% rispetto al gas.





Questo il commento di David Lisnard, sindaco di Cannes: "La nostra Agglomerazione sta attuando una strategia concreta di sviluppo sostenibile per ridurre l’impronta di carbonio generata dalle attività economiche e dai trasporti, lavorare per l’indipendenza energetica del nostro territorio e garantire la stabilità del prezzo per gli abbonati.



A tal fine, tra le numerose azioni intraprese nel 2024, abbiamo assegnato due concessioni di servizio pubblico per la realizzazione di una centrale a biomassa e di una rete termica che riutilizza le acque reflue trattate dall’impianto di depurazione.



Questi progetti si aggiungono a quelli già avviati, come l’uso dell’energia termica marina per soddisfare le esigenze degli edifici pubblici e privati del centro di Cannes.

L’obiettivo è quello di assicurare stabilità e sostenibilità".