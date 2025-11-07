Evolution Horizon Award 2025: Mediafriends racconta il progetto “A Regola d’Arte”

Lo scorso 3 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si è svolta la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News- il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Nel corso della serata non sono mancati momenti di approfondimento e di confronto su tematiche diverse, tra cui l’intervento di Massimo Ciampa, segretario generale di Mediafriends, che ha presentato al pubblico “A Regola d’Arte”, un progetto sostenuto con l’obiettivo di unire sport e cultura per costruire un futuro migliore per i giovani della fascia di età 6-18 anni, che vivono nei quartieri più disagiati delle città italiane.



Vedi qui l’intervista con Massimo Ciampa

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com