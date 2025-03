Studenti monegaschi d'infermieristica incontrano il Ministro Robino: "La vostra è una formazione d'eccellenza"

Giovedì scorso, gli studenti di infermieristica della classe 2024-2027 si sono incontrati con Christophe ROBINO, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Salute, durante un ricevimento dato all'Istituto di Formazione in Cure Infermieristiche di Monaco (IFSI).

Riconosciuto per la qualità del suo insegnamento e la sua esigenza accademica di alto livello, l'Istituto di Formazione in Infermieristica di Monaco forma 32 studenti per questa promozione, principalmente provenienti dalla regione PACA.

Forte della sua esperienza in qualità di ex Capo del Servizio delle Specialità Mediche Emodialisi presso il Centro Ospedaliero Principessa Grazia di Monaco, il Sig. Christophe Robino ha una conoscenza approfondita del CHPG e una visione illuminata del sistema sanitario monegasco.

Il suo impegno per la salute e le sue competenze lo rendono un mentore realistico sulle sfide della professione e consapevole delle questioni che questa promozione dovrà affrontare lungo tutto il suo percorso.

"Essere accanto a questa promozione 2024-2027 degli studenti dell'IFSI è un privilegio. Siete il cuore del percorso di cura e incarnate i valori fondamentali della professionalità, dell'ascolto e dell'umanità per i pazienti. Grazie all'IFSI, siete formati in condizioni privilegiate e il vostro ancoraggio nel DNA medico monegasco contribuirà pienamente alla qualità e all'eccellenza delle cure che offrirete come futuri assistenti", ha dichiarato Christophe Robino.

Durante la cerimonia ufficiale organizzata presso l'IFSI, il Consigliere di Governo - Ministro degli Affari Sociali e della Salute ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale degli studenti all'interno dell'ecosistema sanitario monegasco e le opportunità che si offrono loro, quando si sa che l'80% dei laureati entrerà nel CHPG al termine della loro formazione.