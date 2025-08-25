Cannes si veste d’arte: torna il Suquet des Arts tra musica, spettacoli e creatività senza confini

Due giorni all’insegna della creatività, tra arte visiva, musica, performance e suggestioni culturali da tutto il mondo. Torna il Suquet des Arts, appuntamento imperdibile dell’estate culturale della città, in programma giovedì 28 e venerdì 29 agosto 2025, dalle 14:30 alle 23:00.

A fare da cornice l'affascinante quartiere del Suquet, cuore storico di Cannes, che ospiterà eventi diffusi tra la piazza de la Castre, le strade adiacenti, i musei e gli atelier d’artista.





Un festival per tutti, a ingresso libero

Organizzata dal Comune di Cannes, la manifestazione propone un ricco programma completamente gratuito, adatto a tutte le età.

Tra le attività: concerti, spettacoli circensi, proiezioni all’aperto, breakdance, mostre d’arte contemporanea, visite guidate e laboratori creativi. Il tutto accompagnato da un’area food truck per rifocillarsi tra un evento e l’altro.



Arte e talento locale in mostra

Protagonisti anche quest’anno gli atelier del Suquet des Artistes (7 rue Saint-Dizier), che apriranno le porte al pubblico dalle 16:00 alle 20:00 per incontri con artisti del calibro di Olivier Domin (Olll), Gregory Berben, Richard Ferri-Pisani e Olivia Paroldi.

All’interno, la mostra The Last Dance di Corine Borgnet stupisce con opere realizzate con materiali inconsueti: resina, ossa, post-it e oggetti comuni trasformati in un “cabinet de curiosités” contemporaneo.





Un viaggio attraverso le culture

Al Museo delle Esplorazioni del Mondo (6 rue de la Castre), aperto dalle 10:00 alle 19:00, si potrà esplorare una collezione etnografica che spazia dall’Himalaya all’Africa, dall’Arctico all’Oriente.

Tra le esposizioni, anche L'art de faire mouche !, dedicata agli straordinari fionde scolpite dell’Africa Occidentale: 80 pezzi unici, tra oggetti d’uso e opere simboliche. Non mancherà un gioco a tema per bambini e adulti.





